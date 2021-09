Nigerijski krilni napadač Olabiran Blessing Muyiwa (22), u nogometnom svijetu poznatiji kao Benito, stigao je u Goricu na posudbu iz kijevskog Dinama. Benito je rođen u Obali Bjelokosti, u Abidjanu, ali nastupa za nigerijsku U-23 reprezentaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Majer otišao u Francusku

Gorica ga je pratila mjesecima, ali pregovori su se zakomplicirali, pa je sve dogovoreno posljednjeg dana prijelaznog roka. Osim u Ukrajini, Benito je igrao u Moldaviji, Uzbekistanu, Bjelorusiji i Rusiji. Sad stiže Kruni Renduliću.

- Je, bilo je stvarno teško i dugotrajno sve to skupa. Nakon što sam doznao za interes Gorice, morao sam razgovarati s klubom i svojim zastupnicima, tražili smo način kako ćemo svi biti zadovoljni. Na kraju smo ga pronašli i evo me, došao sam u klub koji me toliko želio - sa smiješkom kaže novi igrač Gorice.

Theo Barbet (20) novi je igrač zagrebačke Lokomotive. Na Kajzericu je stigao iz francuskog drugoligaša Dijona. Riječ je o mladom francuskom reprezentativcu, čovjeku koji je nosio dres svih uzrasta između U-16 te U-19 kategorije. Za U-19 selekciju odradio je svih 90 minuta na prijateljskoj utakmici protiv Hrvatske (1-1) 2019.

Prošlu je sezonu proveo na posudbi u trećeligašu Bastiji, u kojoj je u 21 nastupu ubilježio jednu asistenciju. Prema Transfermarktu, vrijedi 400.000 eura.

Mihail Caimacov (23) stigao je u Osijek iz Šerifa u veljači 2018. Riječ je o veznjaku rođenom u Tiraspolu, ujedno reprezentativcu Moldavije, za koju je nastupio u osam utakmica.

U Osijeku se nije nametnuo, a sad su ga prodali u Slaven Belupo, gdje će ga voditi Zoran Zekić, bivši trener “bijelo-plavih”, koji dobro poznaje njegove kvalitete.

A argentinskog lijevog beka Gonzala Gamarru (22) poslali su na posudbu u zaprešićki Inter do kraja kalendarske godine.