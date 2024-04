Dogradonačelnik Splita napao HNS: Dvostrukim kriterijima nastavljati hraniti niske strasti!

Hrvatski nogometni savez suspendirao je Poljud nakon velikih nereda poslije utakmice Hajduka i Dinama (0-1). Splićanima će najvjerojatnije u bliskoj budućnosti biti zatvoren stadion, a Hajduk do donošenja konačne odluke o suspenziji neće igrati na svom travnjaku. Velike incidente poslije polufinala kupa osudio je i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, dok se splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio na društvenim mrežama. I opet napao HNS!?

Pokretanje videa... 00:33 Boysi slave pobjedu u Splitu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nakon 28 odigranih kola HNL je gledalo 782 tisuće gledatelja. Od toga čak 431 tisuća gledala je Hajduka. Na Poljudu 317 tisuća, a u gostima 114 tisuća. Gotovo 56% lige je Hajduk. Suspendirati jedini stadion s publikom i nogometnom atmosferom, bez kojeg HNL ne postoji, nema apsolutno nikakvog smisla. Radi ispada par stotina izgrednika (događaji van stadiona ne mogu biti razlog za kaznu Hajduku) donijeti ovakvu odluku, na štetu ostalih 30 tisuća ljudi je potpuni idiotizam, ali u potpunosti u skladu s licemjernim politikama HNS-a i HDZ-a koji već godinama se ni ne trude rješiti problem huliganizma već svojim odlukama, postupcima i dvostrukim kriterijima siju sjeme mržnje i stvaraju nove huligane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pa da podsjetim, kad je na Maksimiru došlo do ozljeđivanja 15 policajaca od čega je jedan izgubio oko, te 6 navijača od čega je jedan propucan, kazna je bila pišljivih 25.000 kuna. Kad je na Rujevici došlo do fizičkog napada na igrače Hajduka na terenu, u dva navrata u istoj utakmici, od strane navijača Rijeke, kazna je bila pišljivih 50.000 kuna. Kad je na identičan način kao na Poljudu prekinuto slavlje Barcelone, na stadionu Espanyola prošle sezone, kažnjeni su isključivo navijači koji su sudjelovali u neredima. Tako to rješava civilizirana Europa.

HNS sad suspendira stadion Poljud do daljnjeg??? Odlukama temeljenim na dvostrukim kriterijima samo nastavljaju hraniti niske strasti, pa će se za par mjeseci ponovo iščuđavati mržnji i nasilju, od kojih najčešće stradaju isključivo nedužni. Al to je i poanta i već davno isprobana formula. Kad im zagusti, pusti ih nek zakuhaju pa organizirajmo Otvoreno na tu temu, jer drugih problema više nemamo.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nećemo valjda imati Otvoreno na temu Butkovića i Rimac te kako se pozicija ministra koristi za zaposliti pulene notorne Rimac u privatnoj tvrtki koja posluje s državom. Želimo li rješiti probleme u hrvatskom nogometu nulti korak je depolitizacija HNS-a. Bez zdravih temelja nema smisla pričati o fasadi", stoji u njegovoj objavi na b.