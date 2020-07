Vijest je to koja je stigla za vrijeme utakmice Sassuola i Milana (1-2) u kojoj su slavili izabranici Stefana Piolija s dva gola Zlatana Ibrahimovi\u0107a u kojoj je Ante Rebi\u0107 na terenu bio svih 90 minuta.\u00a0A najljep\u0161a je to vijest za preporoditelja milanske mom\u010dadi Stefana Piolija koji je u vrhu Serie A napravio podvig s Milanom kakav je Samir Toplak napravio u HNL-u s Vara\u017edinom.

Sad se nakon korona pauze 'rossoneri' bore za mjesta koja vode u Europsku ligu, a talijanski \u0107e stru\u010dnjak dobiti i novi ugovor do 2022. Potvrdio je to talijanski 'insider' Fabrizio Romano, ali i agent njema\u010dkog trenera Marc Kosicke za Kicker.

-\u00a0Zajedni\u010dki je odlu\u010deno da Ralf Rangnick ne\u0107e do\u0107i u Milan. Klub i Rangnick slo\u017eili su se da sad nije pravo vrijeme da on do\u0111e u klub. Zbog toga, kao i zbog odli\u010dnih rezultata aktualnog trenera Stefana Piolija zajedni\u010dki je odlu\u010deno da Ralf ne\u0107e preuzeti ulogu trenera u Milanu.

A o\u010dito Rangnick ni Milanu ne treba jer su se preporodili u nastavku sezone. Tri su utakmice do kraja prvenstva za Piolijevu mom\u010dad, a trenutno imaju utakmicu vi\u0161e i bod, odnosno tri boda vi\u0161e od konkurenata za plasman u Europu. Mogao bi ovo biti povratak Milana na Europsku scenu, korak po korak.

Dok Milan slavi, evo preokreta van terena: Rangnick ne dolazi!

Pod palicom Stefana Piolija nakon korona pauze Milan izgleda odlično te se bore za mjesta koja vode u Europsku ligu. Na gostovanju su pobijedili Sassuolo (1-2), a za to se vrijeme dogodio zaokret u dolasku Rangnicka

<p><strong>Zvonimir Boban </strong>napustio je <strong>Milan </strong>jer je trebao doći <strong>Ralf Rangnic</strong>k, a spominjalo se kako će klub napustiti apsolutna legenda <strong>Paolo Maldini</strong>. No, to se nije dogodilo, već je nakon odlaska Bobana došlo i do zaokreta u dolasku Nijemca pa će tako Rangnick još ostati u Red Bullu te se neće priključiti 'rossonerima'!</p><p>Vijest je to koja je stigla za vrijeme utakmice <strong>Sassuola </strong>i <strong>Milana </strong>(1-2) u kojoj su slavili izabranici Stefana Piolija s dva gola Zlatana Ibrahimovića u kojoj je Ante Rebić na terenu bio svih 90 minuta. A najljepša je to vijest za preporoditelja milanske momčadi <strong>Stefana Piolija</strong> koji je u vrhu Serie A napravio podvig s Milanom kakav je <strong>Samir Toplak</strong> napravio u HNL-u s <strong>Varaždinom</strong>.</p><p>Sad se nakon korona pauze 'rossoneri' bore za mjesta koja vode u Europsku ligu, a talijanski će stručnjak dobiti i novi ugovor do 2022. Potvrdio je to talijanski 'insider' <strong>Fabrizio Romano</strong>, ali i agent njemačkog trenera Marc Kosicke za Kicker.</p><p>- Zajednički je odlučeno da Ralf Rangnick neće doći u Milan. Klub i Rangnick složili su se da sad nije pravo vrijeme da on dođe u klub. Zbog toga, kao i zbog odličnih rezultata aktualnog trenera Stefana Piolija zajednički je odlučeno da Ralf neće preuzeti ulogu trenera u Milanu.</p><p>A očito Rangnick ni Milanu ne treba jer su se preporodili u nastavku sezone. Tri su utakmice do kraja prvenstva za Piolijevu momčad, a trenutno imaju utakmicu više i bod, odnosno tri boda više od konkurenata za plasman u Europu. Mogao bi ovo biti povratak Milana na Europsku scenu, korak po korak.</p>