Dok Real lovi kapitalce na golu, skromni Navas donosi im titule

Real Madrid već nekoliko prijelaznih rokova svim silama traži novog golmana koji će uskočiti na mjesto Keylora Navasa (31).

Zbog papirologije su ostali bez Unitedovog Davida De Gee 2015., a ove zime bili su nadomak dovođenja Kepe iz Athletica, no i tu se posao nije finiširao.

I tako je Zidane ostao na uvijek skromnom Kostarikancu Navasu koji je u klub stigao 2014., no koliko god on bio dobar i donosio klubu uspjehe, spekulacije oko još zvučnijeg imena ne prestaju.

- Moram reći da su Oblak, Navas, Ter Stegen, Neuer, Ederson i Courtois za mene najbolji golmani na svijetu u ovom trenutku - rekao je Gigi Buffon uoči okršaja Reala i Juventusa u četvrtfinalu Lige prvaka.

Navas je baš u uzvratnoj utakmici na Bernabeu pri 0-2 Juvea napravio strašan kiks i pogurao goste prema čudu, ali čudo se, na tugu Talijana, nije dogodilo. Real je prošao u polufinale gdje su sredili i Bayern, najviše zahvaljujući - Keyloru Navasu.

Ovaj je imao osam obrana gdje je ona Tolissou u 74. minuti ključna jer je bila pri rezultatu 2-2. Navas je to impresivnim refleksom skinuo i spasio madridski klub od trećeg primljenog gola...

- Patili smo na terenu, ali na kraju smo u finalu. To sm htjeli, mi pišemo povijesti i borimo se do kraja. Idemo se sada pripremiti za finale poštujući sljedećeg protivnika, no uz mnogo želje za pobjedom - rekao je junak Reala poslije utakmice.

I dok će u Münchenu se čuditi reakciji Bayernovog golmana Svena Ulreicha, Navas će jurnuti po treći pehar Lige prvaka. Da je bio junak, potvrdio je i gostujući strateg Jupp Heynckes.

- U dvije utakmice smo bili bolja momčad. Razočaran sam, jako razočaran... Mi smo dominirali, oni mogu zahvaliti Navasu što su prošli dalje! Zaslužili smo finale.