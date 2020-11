Đoković bi ukinuo mečeve na tri seta, Nadal protiv. Što kažete?

Prvi reket svijeta Novak Đoković nedavno je izjavio da bi se i Grand Slamovi trebali prebaciti na dva dobivena seta, kao što se prebacio završni Masters koji se do 2007. također igrao na tri dobivena

<p>Najbolji tenisač svijeta <strong>Novak Đoković</strong> nedavno je izjavio kako bi trebalo maknuti linijske suce s turnira, a kao razlog je naveo umanjivanje faktora ljudske greške. A sad bi uveo i još neke promjene.</p><p>Novak se zalaže za to da se svi turniri igraju na dva dobivena seta, dok se <strong>Rafael Nadal</strong> izričito protivi mijenjanju povijesnih pravila koja sežu od Wimbledona 1877. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak dobio mural u blizini Sarajeva</strong></p><p>Srbin je na završnom Mastersu u Londonu rekao da je pobornik igranja mečeva na dva dobivena seta i da bi i Grand Slamovi trebali, po uzoru na Masters 1000, skratiti mečeve, pa i turnire.</p><p>Mišljenje obrazlaže time da bi se tenis trebao prilagoditi mlađim generacijama jer je po istraživanjima prosječni ljubitelj tenisa star 61 godinu.</p><p>- Iako postoji tradicija da se na Grand Slamovima igra na tri dobivena seta, ja se zalažem da se sve igra na dva dobivena seta. Mislim da imamo dovoljno mečeva i turnira tijekom cijele godine. Imamo najdužu sezonu na svijetu od svih sportova. Sezona nam počinje u siječnju, a završava u studenom. Svaki tjedan postoji negdje turnir. Ne vidim nijedan razlog osim tradicije zašto bi se Grand Slamovi igrali na tri dobivena seta. Kraći mečevi bi doprinijeli tome da se tenis kao marketinški proizvod poboljša i više zaradi. Moramo se prilagoditi mlađoj generaciji. Ne znam hoćemo li skratiti broj gemova, setova, promijeniti kalendar, sustav bodovanja, ali nešto ćemo morati promijeniti.</p><p>Nije dugo trebalo da i drugi tenisač svijeta, Rafa Nadal, prokomentira Novakova stajališta i da razmišljanje o tome.</p><p>- Potpuno sam protiv toga da se to promijeni na Grand Slamovima. Imamo slobodan dan. Mislim da igranje na tri dobivena seta čini razliku na Slamovima, a istovremeno je i dio povijesti našeg sporta, zar ne? Dakle, mislim da osvajanje Grand Slama zahtijeva od igrača nešto drugo. Morate biti najjači mentalno i fizički, i tako duga dva tjedna. Tako da vjerujem da je samo taj način ispravan kad su u pitanju najveći turniri. </p><p>Glavni Đokovićev argument svakako bi trebao biti veća kvaliteta tenisa, igrači bi u završnicama turnira bili puno svježiji i smanjila bi se mogućnost ozljeda mišića jer u povijesti je bilo puno dugačkih i iscrpljujućih odlučujućih, petih setova.</p><p>Sa Srbinom se složio i Rus <strong>Daniil Medvedev</strong>, iako sam priznaje da bi volio igrati samo mečeve na dva dobivena seta jer mu jednostavno bolje ide u kraćim mečevima. Rus ima 0-6 u petom setu. A na stranu Nadala stao je i Nijemac <strong>Alexander Zverev</strong>.</p><p>- Nikad to ne bih mijenjao jer je teniska povijest. Vidjeli smo kako ste promijenili povijest Davis Cupa pa vidimo da nije baš odlično ispalo, zar ne? Imamo slobodan dan između mečeva, zbog toga idemo u teretanu, zbog toga toliko treniramo. Tri dobivena seta na Grand Slamu trebali bi ostati zauvijek - uvjeren je Nijemac </p>