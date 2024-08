Đoković će se umiroviti? Slavna tenisačica tvrdi: Ostvario je san, a sada će se povući kao najveći

U ponedjeljak počinje posljednji Grand Slam sezone - US Open. U muškoj konkurenciji nekoliko je kandidata za osvajanje titule, a jedan od najvećih je Novak Đoković (37), koji je u Ameriku stigao sa zlatnom medaljom s Olimpijskih igara u Parizu.

Đoković je prošle sezone osvojio naslov na US Openu, pobijedivši Danila Medvedeva (28) u finalu s tri seta. Na ovogodišnjem turniru Srbin će pokušati postati prvi tenisač koji je obranio titulu na US Openu još od Rogera Federera (43), kojemu je to uspjelo 2008. godine. Osvajanje titule u New Yorku bilo bi Đokoviću 25. Grand Slam trofej.

Slavna tenisačica Chris Evert (69) izazvala je reakcije svojim izjavama u kojima sugerira da bi se Đoković mogao umiroviti ukoliko osvoji trofej u New Yorku.

- U slučaju da osvoji trofej, mogao bi iznenada donijeti odluku o prekidu karijere. Ako osvoji 25. Grand Slam, mislim da će prestati igrati. Pobjeda na Olimpijskim igrama bila mu je vrlo važan cilj, nakon čega bi se mogao oprostiti - izjavila je Evert.

- Mislim da je za njega bila bajka osvojiti Olimpijske igre, nakon onoga što se dogodilo s operacijom, s Carlosom Alcarazom koji je izgledao kao da počinje preuzimati kontrolu i vraćati se na svoju razinu kao što je bio u Wimbledonu. Vratiti se i pronaći tu sposobnost oporavka i tu razinu tenisa koju nismo vidjeli cijelu godinu jer nije osvojio niti jedan turnir cijele godine, ali vjerujem u karmu života, izdržao je veliki pritisak i bio je pomalo negativac u rivalstvu sa švicarskom legendom Rogerom Federerom i španjolskom legendom Rafom Nadalom - dodao je bivša tenisačica.

Đoković je na Wimbledonu igrao netom poslije operacije koljena i ondje ga je u finalu pobijedio Alcaraz 6-2, 6-2, 7-6. Srbin se poslije toga vratio još jači i u Parizu uzvratio Španjolcu s 7-6,7-6.

- On je vrlo motivirana osoba, više nego itko koga sam ikada vidjela. Imao je puno uspona i padova u životu, u braku, u osobnim odnosima, i mislim da je to zbog njegove velike motivacije. Dobar je komunikator i zna kako riješiti stvari. Mislim da bi, ako osvoji ovaj turnir i dođe do 25. Grand Slama, trebao biti najbolji muški igrač svih vremena. Iako je već najveći u mislima mnogih - zaključila je Evert.

US Open obećava uzbudljivu borbu, a Đokovićev put do moguće povijesne titule bit će u središtu pozornosti.