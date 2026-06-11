Đoković dao prognozu tko ide u finale SP- a! Odabir šokirao...

Kada krene Svjetsko prvenstvo u nogometu, svi sportovi padaju u drugi plan. I najbolji košarkaši, rukometaši i tenisači zakovani su za ekran (ili su na stadionu) i prate festival nogometa. Naravno, i njih se često pita da daju svoju prognozu tko će biti prvak svijeta pa je tako odgovor na to pitanje dao i jedan od najboljih tenisača u povijesti, Novak Đoković.

- U finalu Portugal i Meksiko, Portugal pobjeđuje s 2-1 ili 2-0 i osvaja trofej - rekao je srpski tenisač, a prenijeli su regionalni mediji.

Foto: LaPresse/SIPA USA

Zanimljivo je što se Đoković odlučio baš za Meksiko, a nije odabrao velesile poput Argentine, Brazila, Španjolske, Francuske i Engleske. Legendarni tenisač nije spomenuo ni Hrvatsku koja je na zadnja dva Mundijala došla do medalje. U svakom slučaju, Meksiko u finalu bilo bi pravo čudo Svjetskog prvenstva, a Ronaldov zadnji ples da završi trofejem zvuči zaista čudesno.