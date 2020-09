\u0110okovi\u0107a je iskritizirala i Gigi Salmon, BBC-jeva teniska komentatorica:

- Nije gledao, nije previ\u0161e jako udario lopticu, ali ona je pogodila sutkinju u vrat i uop\u0107e nije upitno da su suci ispravno postupili. Ne mo\u017ee\u0161 to napraviti, s toliko godina na toj razini tenisa i onime \u0161to \u017eeli\u0161 posti\u0107i treba\u0161 znati da se takve stvari ne rade. Bilo je slu\u010dajno, ali to nije bitno.

POGLEDAJTE VIDEO: \u0110okovi\u0107 pogodio sutkinju

- Igra\u010di ne smiju niti u jednom trenutku fizi\u010dki ugroziti suce, protivnika, gledatelje ili bili koju drugu osobu unutar igrali\u0161ta. Sudac, u konzultacijama s nadle\u017enima, mo\u017ee proglasiti diskvalifikaciju za kr\u0161enje ovog pravila.

To pi\u0161e u pravilima kojih su se suci pridr\u017eavali. Na Novakovu nesre\u0107u...

Jesu li suci bili u pravu?

Novak diskvalificiran, Srbima prekipjelo: 'Pa samo ovako su mogli zaustaviti Đokovića...'

Oglasila se i Martina Navratilova, koja je rekla kako je Đoković glupavo pogodio sutkinju te poručila kako joj je drago da je sutkinja u redu, ali kako moramo biti bolji od ovoga...

<p><strong>Novak Đoković </strong>izbačen je s <strong>US Opena</strong> nakon što je teniskom lopticom pogodio linijsku sutkinju. Đoković je sutkinju pogodio direktno u glavu i nakon kratkog vijećanja suci su ga odlučili diskvalificirati!</p><p>Nevjerojatna scena dogodila se u prvom setu meča osmine finala protiv <strong>Pabla Carrena-Buste</strong>. Pri rezultatu 6-5 za Španjolca, Đoković je onako standardno bez gledanja ispucao jednu lopticu koja mu nije trebala. Problem je nastao kada je tom istom lopticom pogodio linijsku sutkinju u glavu, koja je od udarca pala na tlo!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>Đoković je potom isključen, a reakcije su pristizale sa svih krajeva svijeta. Šokirani su ovim i srpski mediji, pa je tako srpski portal Informer napisao kako je ovo bio jedini način da zaustave Đokovića.</p><p>Srpski Blic napisao je kako se radi o skandalu na US Openu. Nadodali su i kako je Đoković slučajno bacio sutkinju u 'nokdaun' te da se borila za dah pored terena.</p><p>Oglasila se i bivša tenisačica <strong>Martina Navratilova</strong>:</p><p>- Nevjerojatno je što se sad dogodilo na US Openu, Đoković je diskvalificiran za nenamjerno, ali glupavo pogađanje linijske sutkinje u grlo lopticom, a suci nisu imali drugog izbora. Wow... Tužno. Drago mi je da je žena u redu, moramo biti bolji od toga.</p><p>Đokovića je iskritizirala i <strong>Gigi Salmon</strong>, BBC-jeva teniska komentatorica:</p><p>- Nije gledao, nije previše jako udario lopticu, ali ona je pogodila sutkinju u vrat i uopće nije upitno da su suci ispravno postupili. Ne možeš to napraviti, s toliko godina na toj razini tenisa i onime što želiš postići trebaš znati da se takve stvari ne rade. Bilo je slučajno, ali to nije bitno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković pogodio sutkinju</strong></p><h2>Pravila su jasna</h2><p>- Igrači ne smiju niti u jednom trenutku fizički ugroziti suce, protivnika, gledatelje ili bili koju drugu osobu unutar igrališta. Sudac, u konzultacijama s nadležnima, može proglasiti diskvalifikaciju za kršenje ovog pravila.</p><p>To piše u pravilima kojih su se suci pridržavali. Na Novakovu nesreću...</p><p>Jesu li suci bili u pravu?</p>