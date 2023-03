Đoković došao na utakmicu Zvezde i izazvao ludnicu: Slikao se s dječakom pa mu dao 100 €

Novak Đoković propustio je u Masterse u Miamiju i Indian Wellsu jer se nije cijepio, što je uvjet za ulazak u SAD. Pokušao je pod svaku cijenu pribaviti dozvolu, tražio je izuzeće, čak su direktori navedenih turnira pokušali ishoditi dozvolu i kod predsjednika Joea Bidena, no nisu uspjeli.

Srpski tenisač posljednjih tjedana nalazi se u Srbiji gdje puni baterije i trenira za nastavak sezone. Kao veliki zaljubljenik u košarku, nedavno je bio na utakmici Partizana i Olympiacosa, a večeras je bio najveća zvijezda u dvorani Pionir. Došao je podržati Crvenu zvezdu koja je pobijedila Valenciju 92-73 u 31. kolu Eurolige i ostala u igri za play-off.

Foto: Dusan Milenkovic

Nema te osobe koja nije došla do njega na poluvremenu. Od djece pa do starijih ljudi, svi su se htjeli slikati s ponajboljim tenisačem svih vremena. U jednom trenutku do njega je došao jedan dječak koji se poželio slikati s Novakom, a dok su se fotografirali, Đoković mu je u džep stavio 100 eura. Pokušao je to napraviti neprimijetno, da nitko ne skuži, no kamere su ga uhvatile. Vidno ganuti dječak mu se zahvalio, pišu srpski mediji.

Video pogledajte OVDJE

Srpski tenisač uživao je u sjajnoj atmosferi krcatog Pionira, a kako je nedavno bio na utakmici Partizana, novinari su ga pitali je li on jedini čovjek koji je ujedinio Delije i Grobare.

Foto: Dusan Milenkovic

- Pa ne znam baš, ne znam... - kroz smijeh je odgovorio Novak.

Uskoro kreće zemljana sezona u Europi pa će pred Đokovićem biti krcati raspored. Naravno, sve je podređeno Roland Garrosu gdje će loviti 23. Grand Slam naslov i priliku da pobjegne Rafaelu Nadalu na vječnoj listi i to na njegovom 'domaćem terenu'.

