\"Ne pla\u010dem ja toliko zbog ovog neuspeha i toga \u0161to nisam pro\u0161ao u finale, nego... desio se izliv emocija. Setio sam se detinjstva i... eto\", rekao je najbolji teniser sveta danas, na turniru #AdriaTour u Beogradu. \ud83d\ude4f\ud83c\udffc\ud83c\udfbe \u2800 \"Childhood memories started flooding back, including those of growing up on these courts and playing here as a young boy.\" said the best tennis player in the world today, at the #AdriaTour tournament in Belgrade. \u2800 #NovakDjokovic #tennis





A post shared by Adria Tour (@adriatourofficial) on Jun 14, 2020 at 9:19am PDT