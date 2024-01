Đoković: Imao sam 12 godina kad su bombardirali Srbiju. Sjetim se kad čujem vatromet

Novak Đoković je bio nepobjediv na Australian Openu od 2018. godine, od tada je osvojio četiri naslova i jedan turnir propustio jer se nije htio cijepiti, no u petak je stao čudesni niz od 33 pobjede. Jannik Sinner izbacio ga je iz polufinala Australian Opena pa potom u nedjelju i osvojio svoj prvi Grand Slam turnir u životu pobijedivši Danila Medvjedeva.

Pokretanje videa ... Đoković u Australiji | Video: 24sata/REUTERS

Đoković je za to vrijeme već napustio Australiju i priprema se za nastavak sezone, a uoči polufinala je dao veliki intervju za australski program Channel 9.

Srpskog tenisača krasi izuzetna mentalna snaga koja mu je pomogla tijekom karijere da osvoji brojne naslove. Tvrdi kako je to stekao tijekom teških dana u djetinjstvu kada je Srbija bombardirana.

- Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine, kada nijedan srpski sportaš nije smio sudjelovali na međunarodnim natjecanjima. Bila su to izazovna vremena, no očvrsnula su me. Lako sam mogao otići drugim putem, no mislim da je moja sudbina bila igrati tenis i ostvariti velike rezultate. Imao sam 12 godina u vrijeme kada su dva i pol mjeseca non-stop trajala bombardiranja. Ponekad se sjetim toga, najčešće kad čujem vatromet jer me on podsjeti na eksplozije bombi. Nije ugodno, to je vjerojatno trauma. No, da se vratim pitanju... Da, mislim da je to povezano s činjenicom da ne odustajem - rekao je Đoković pa nastavio:

- Ima jedna izreka kod nas u Srbiji: Možete nas ubiti, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja vjerujem u to. Pogledajte koliko je tenisača u povijesti uspjelo što sam ja? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsjetim, da se uštipnem, da pogledam što sam napravio

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Pričao je voditelju Karlu Stefanovicu o svojoj djeci, kćerki Tari i sinu Stefanu. U tome trenutku su mu krenule suze.

. Sin Stefan ima devet, a kćerka Tara šest godina, svakog dana, nedjelje, mnogo toga se događa. Njoj je ispao prvi zub i ja nisam bio tu. Teško mi pada odvojenost od djece. Očevi se trebaju igrati sa svojom djecom, meni je to omiljeni dio dana. Izmišljamo igre, zafrkavamo se. Nedostaju mi, raznježio sam se - rekao je emotivni Đoković.

Nije uspio obraniti naslov na Australian Openu, ali novi tjedan je započeo na prvom mjestu. Pitanje je koliko će turnira igrati ove godine, ali naravno, najveći ciljevi su i dalje isti, osvojiti što više Grand Slamova i pokušati se konačno okititi olimpijskim zlatom. Jedino postignuće koje mu fali u vitrinama.