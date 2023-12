Đoković ljutit jer Ivanišević nije osvojio nagradu za najboljeg trenera: Što trebamo napraviti?

Australian Open, Roland Garros, US Open, Mastersi u Cincinnatiju i Parizu, završni turnir godine (ATP Finals) i još "tamo neki" turnir u Adelaideu.

Đoković ljutit na ATP

Sve to u ovoj je sezoni osvojio Novak Đoković. Srpski tenisač i prvi reket svijeta ove je godine izgubio samo sedam mečeva i nekoliko puta ispisao povijest sporta, no to nije bilo dovoljno da njegov trener, proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, osvoji nagradu za najboljeg trenera godine.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Ivanišević nije osvojio nagradu za trenera godine

Priznanje za najboljeg trenera godine završilo je u rukama Australca Darrena Cahilla i Talijana Simonea Vagnozzija, stručnjaka koji su Jannika Sinnera doveli do najboljih rezultata u karijeri.

Premda je Đoković čestitao Sinnerovim trenerima na nagradi, očito je ljutit na ATP jer smatra da je nagradu trebao osvojiti njegov trener, Ivanišević.

Što još trebamo napraviti?

"Gorane, očito trebamo osvojiti sva četiri Grand slama da bi ti možda (ali samo možda) bio najbolji trener godine. Prvo mjesto na kraju godine, tri GS-a i stvaranje povijesti sporta nije dovoljno, moj dragi treneru...", napisao je Đoković na Instagramu.

Foto: Instagram

Je li Đoković u pravu? Jasno, Nole je osvojio daleko najviše i neusporedivo značajnije turnire nego Sinner, no broj osvojenih turnira očito nije glavni ATP-ov kriterij za nagradu. Jer da jest nagradu bi uvijek odnio trener najboljeg igrača na tablici, što bi značilo da je komotno mogu i ukinuti...

Podsjetimo, osim pobjedničkog dvojca i Gorana među kandidatima za nagradu su bili Španjolac Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz) te Amerikanci Craig Boynton (Hubert Hurkacz) i Bryan Shelton (Ben Shelton).