'Đoković mi nije jasan, donira bolnicama, pa napravi onakav turnir?! Ali i Hrvati su krivi'

<p><strong>Novak Đoković</strong> brzo je zaboravio na sve što mu se dogodilo na US Openu. Barem tako govori rezultat jer prvi igrač svijeta osvajanjem Rima najavio je Roland Garros.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Međutim, tema njegove diskvalifikacije još nije stavljena na dno ladice, i dalje se analizira, diskutira, traže mišljenja mnogih iz teniskog svijeta. <strong>Flavia Pennetta</strong>, koja je 2015. šokirala sve naslovom na US Openu, pa onda još i više kada je odlučila mjesec i pol dana kasnije završiti karijeru, ovako je vidjela Đokovićev potez protiv<strong> Carrena Buste.</strong></p><p>- Mislim da je to samo bila nesreća. Bio je nervozan i to se pretvorilo u nešto drugo - rekla je Talijanka za talijanski Fanpage.</p><p> - Samo tjedan dana ranije ista se stvar dogodila drugom igraču, samo što je skupljača loptica pogodio u nogu, a ne u vrat.</p><p>Amerikanci su jedva dočekali takvo što, mnogi su u svojim komentarima i analizama ozbiljno prešli granicu, a Đokoviću u prilog nije išao ni Adria Tour koji je organizirao i na čijem se zadarskom dijelu sve raspalo. </p><p>- U tom trenutku je bilo sjajno vidjeti želju za povratkom tenisa, ali možda se moglo i drugačije. Đoković je bio kontradiktoran, s jedne strane donirao je novac bolnicama, a s druge organizirao turnir bez ikakve prevencije i zaštite u takvom osjetljivom trenutku - rekla je supruga Fabija Fogninija koja je krivnju za sve podijelila i na Đokovića i na zemlje koje su dopustile održavanje turnira. Odnosno, Hrvatsku.</p><p>- Odgovornost za to nije samo njegova, već je i na državama koje su mu dopustile da organizira takvo što.</p>