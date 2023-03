Đoković opet ne smije u SAD jer se ne želi cijepiti: Organizatori potvrdili da neće nastupiti...

Prošla godina je za Novaka Đokovića počela kao iz noćne more. Došao je u Australiju s naumom da nastupi na prvom Grand Slam turniru u godini, no odmah po dolasku izbio je jedan od najvećih skandala u 2022. godini. Kako se odbio cijepiti, odmah su ga smjestili u pritvor na aerodromu pa potom proslijedili u hotel za imigrante gdje je proveo dva tjedna. U konačnici su ga Australci deportirali.

Ipak, promijenila se vlast, ukinute su rigorozne korona mjere pa su Novaku ukinuli zabranu i ove godine se vratio u Australiju te napravio ono što nije prošle godine, a to je osvajanje desete titule.

Mnogi su mislili da će tako biti i s turnirima u SAD-u, no Novak će drugu godinu zaredom propustiti američku turneju te Masterse 1000 u Indian Wellsu i Miamiju jer se ne želi cijepiti.

Amerikanci ne odustaju od mjera, tko god od stranaca želi na njihovo tlo, mora se cijepiti, a Đokovićevi stavovi svima su poznati. Srpski tenisač zatražio je izuzeće, ali ministarstvo domovinske sigurnosti ga je odbilo pa se povukao s turnira.

Da neće zaigrati na Indian Wellsu, potvrdili su i organizatori pa je tako u ždrijebu umjesto Novaka završio Nikoloz Basilašvili.

Đoković bi mogao nastupiti na US Openu?

Đoković će tako drugu godinu zaredom propustiti Indian Wells i Miami, ali bi mogao zaigrati na US Openu u rujnu. Naime, SAD bi u svibnju mogao povući zabranu ulaska necijepljenima, a to znači da će i on konačno steći pravo ulaska na njihovo tlo.

A svi znaju koliko su mu Grand Slamovi bitni, pogotovo nakon što se s osvojenim Australian Openom izjednačio s Rafaelom Nadalom s 22 titule na vječnoj listi. Kako god, ove godine čeka nas paklena borba za titulu najvećeg.

