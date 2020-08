Đoković osnovao Uniju igrača, Nadal i Federer nisu ga podržali

Dosad sam se trudio predstavljati interese igrača na ATP-u i Grand Slam turnirima, ali iako sam bio broj jedan na svijetu, redovito sam odbijan. Zalupili su nam vrata, priča Đoković

<p>Najbolji tenisač svijeta <strong>Novak Đoković</strong> te osniva novo tenisko udruženje - Uniju igrača (PTPA), no taj njegov potez nisu podržali <strong>Rafa Nadal i Roger Federer</strong>.</p><p>Kako tvrdi New York Times, srpski tenisač je duže vrijeme nezadovoljan radom ATP-a i statusom koji igrači imaju, te će dati ostavku na dužnost predsjednika ATP Savjeta igrača. U nedjelju je Đoković nakon osvajanja Cincinnati Mastersa poslao pismo u kojem objašnjava zašto osniva Uniju igrača. </p><p>- Imao sam blagoslovljenu dosadašnju karijeru i nemam drugih interesa, osim održivosti i budućnosti tenisa. Dosad sam se trudio predstavljati interese igrača na ATP-u i Grand Slam turnirima, ali iako sam bio broj jedan na svijetu, redovito sam odbijan. Zalupili su nam vrata i nisu nas poštovali. Unija igrača nije novi projekt, ta ideja postoji već 30 godina i mnogi igrači iz različitih generacija su pokušavali sastaviti udruženje ili savez kako bi igrači imali bolju zastupljenost u tenisu. Ali nisu uspjeli zbog nedostatka zajedništva - stoji između ostaloga u Đokovićevu pismu.</p><p>Novaka je posebno razljutila situacija otprije tri dana, kada su organizatori Cincinnatija, koji se igrao u New Yorku, otkazali cjelodnevni program, a da igrače nisu ništa pitali. </p><p>- Trenutno nemamo nikakvih dogovora, čekamo odaziv igrača, ali smo spremni za borbu. Nadam se da će u našoj Uniji biti 500 najboljih tenisača, naravno želim i Rafu i Rogera - kazao je Đoković, no njegovi najveći suparnici Rafael Nadal i Roger Federer nisu podržali tu Novakovu ideju već su pozvali na zajedništvo u profesionalnom tenisu. Federer i Nadal su u koordiniranoj akciji preko Twittera izrazili nezadovoljstvo što Đoković osniva novo udruženje.</p><p>- Svijet i sport su trenutno u vrlo zahtjevnom i kompliciranom položaju. Osobno smatram da je sada vrijeme kada svi moramo ostati mirni i djelovati u istom smjeru. Sada je vrijeme za zajedništvo, a ne osvetu - napisao je Nadal na Twitteru, a njemu je odgovorio Federer.</p><p>- Sada je vrijeme da u tenisu napravimo nešto veliko, ali samo ako smo jedinstveni. Igrači, turniri i krovne organizacije moraju djelovati zajedno, nije vrijeme za rascjepe.</p><p>Đokovića su podržali i neki hrvatski tenisači poput <strong>Ive Karlovića, Ivana Dodiga, Nikole Mektića i Mate Pavića</strong>.</p>