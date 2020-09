Đoković počeo pričati o koroni, organizatori prekinuli pressicu!

A stvarno je tužno što su neki igrači diskvalificirani iz glavnog dijela turnira, kao i neki iz kvalifikacija. Ako je neki igrač dva puta bio pozitivan onda bi, naravno, trebao biti izvan turnira, rekao je Đoković...

<p><strong>Novak Đoković (33) </strong>je uvijek poželjan sugovornik. Što zbog svog britkog jezika, osebujnosti i jednostavno zbog toga što je najbolji na svijetu. No u posljednje vrijeme postao je još poželjniji.</p><p>Ne tako davno Nole je izbačen s US Opena jer je linijsku sutkinju Lauru Clark pogodio lopticom u vrat. Ta tema je već negdje na dnu ladice i pomalo zaboravljena, no dovoljan magnet da njegove pressice budu krcate.</p><p>Tako je bilo i ovaj put. Najbolji svjetski tenisač u utorak igra prvo kolo Roland Garrosa protiv Šveđanina Ymera, a u ponedjeljak je imao pressicu uoči prvog meča na trećem ovogodišnjem Grand Slam turniru. </p><p>Ovaj put je glavna tema, kao i u posljednjih pola godine, bio korona virus. Sve su zbunile odluke organizatora o igračima koji su pozitivni na koronu. Tko ima koronu, on odmah leti s turnira, bez obzira bio on negativan na drugom testu. No pomutnju je stvorio slučaj BiH tenisača Damora Džumhura. Njegov trener bio je pozitivan na koronu zbog čega je Džumhur odmah izbačen s turnira iako je on bio negativan. Već na drugom testu je negativan bio i njegov trener, ali organizatori ga nisu htjeli ubaciti u turnir.</p><p>- Mislim da je to stres ako na to gledate kao stres. Ja sam odlučio to ne gledati na taj način i u pitanju su stvari na koje ne mogu utjecati. Mogu samo sebe dovesti u situaciju da igram dobro, da budem negativan na testiranju, a ako se dogodi rezultat koji nije negativan...to treba prihvatiti. A stvarno je tužno što su neki igrači diskvalificirani iz glavnog dijela turnira, kao i neki iz kvalifikacija. Ako je neki igrač dva puta bio pozitivan onda bi, naravno, trebao biti izvan turnira, ali ako je u pitanju 'lažno pozitivan' rezultat, trebalo bi mu dozvoliti da igra. Sve je to malo zbunjujuće za nas, iako znam da nije lako ni organizatorima da izađu na kraj s tolikim brojem testiranja.</p><p>No pitanje o koroni, kao i Noletov odgovor, očito nije najbolje sjelo voditelju press konferencije koji je odmah nakon tog pitanja prekinuo konferenciju. </p><p>To je iznenadilo i samog Đokovića koji je širom otvorio oči, raširio ruke i nemoćno poručio novinarima.</p><p>- Oprostite, bilo je lijepo razgovarati s vama - poručio im je on.</p><p>Naravno, voditelj pressice nije rekao razlog zbog kojeg je prekinuo konferenciju, ali mnogi nagađaju da je to zbog pitanja o korona virusu koje je ovih dana zabranjeno uopće postaviti u Parizu zbog svega što se događalo s tenisačima i tenisačicama.</p><p>No prije prekida jedan novinar je ipak stigao uputiti posljednje pitanje. Rafael Nadal i Novak Đoković jedni su od glavnih favorita za osvajanje Roland Garrosa, a tu negdje iz prikrajka vreba i Dominic Thiem. Je li napokon stiglo vrijeme da Nole osvoji svoju drugu titulu na pariškoj 'šljaci'?</p><p>- Znate, u mojoj se zemlji kaže iz vaših usta u Božje uši. Nadam se da će se to što ste rekli moći i ostvariti. Gubio sam tri finala prije osvajanja 2016., što mi je bio jedan od najljepših trenutaka karijere. Vidjet ćemo - poručio je Novak.</p>