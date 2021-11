Novak Đoković lakoćom se otresao Andreja Rubljeva u drugom kolu završnog Mastersa u Torinu. Prvi reket svijeta ruskog je tenisača sredio za svega 69 minuta uz pet izgubljenih gemova (6-3, 6-2) te osigurao prvo mjesto u skupini.

I, vjerovali ili ne, bio je to prvi međusobni susret Đokovića i Rubljeva! Statistika ne laže, dodatno smo provjerili...

- Odlično sam igrao, pogotovo na svom servisu, to me dosta rasteretilo. On igra prilično brzo, nezgodan je protivnik. Bilo je na početku nervoze s obje strane, ali kad sam mu oduzeo servis u prvom setu, posložile su se stvari - rekao je Đoković u analizi meča.

Đokovićev treći meč u skupini bit će revijalnog karaktera, ali ne protiv Stefanosa Tsitsipasa, već Camerona Norrieja koji je zamijenio ozlijeđenog Grka i debitirat će u večernjem meču protiv Caspera Ruuda.

- Odlično, zašto da ne. Volim igrati protiv novih igrača na najvećim turnirima na svijetu, on je zaslužio doći do Torina, bit će zanimljivo - poručio je Đoković.