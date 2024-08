Đoković prije dolaska na Jadran pogurao srpske vaterpoliste do zlata. Evo kako im je pomogao

U epskom meču finala teniskog olimpijskog turnira srušio je 16 godina mlađeg Carlosa Alcaraza (21), španjolsku zvijezdu koja će vladati tenisom iduće desetljeće ako ga zdravlje posluži. Novak Đoković (37) je bogatoj riznici medalja, pehara, osvojenih naslova i priznanja dodao i jedino što mu je nedostajalo u karijeri - olimpijsko zlato.

Potom se zaputio na zaslužen odmor u Dubrovnik. Otišao je uživati u Jadranskom moru, kupati se, upijati sunce i družiti s prijateljima. Prije odlaska na jug Hrvatske, dok je još bio u Parizu, Đoković se susreo sa srpskim vaterpolistima koji su kasnije pobijedili Hrvatsku u vaterpolskom klasiku finala Olimpijskih igara te osvojili svoje treće uzastopno zlato na Igrama.

Đokovićev govor motivirao vaterpoliste

Đoković je bio veliki faktor i motivator svoje zemlje u trenutku kada im nije išlo.

- Bilo je uspona i padova, jako težak trenutak bio je poslije poraza od Australije. Nismo ličili na sebe, taj poraz nas je baš duboko dirnuo. Možda i nešto isprovocirao u nama - rekao je Dušan Mandić, jedan od najboljih srpskih vaterpolista pa otkrio da je Đoković spontano održao motivacijski govor u hotelskoj sobi nakon te utakmice.

- Hvala Novaku koji je tada došao posjetiti olimpijce. Svi smo bili u sobi, razmišljali, ušao je na vrata i održao je govor od srca. To je došlo do nas, dalo nam dodatnu motivaciju. Još više smo uživali kada je on došao do dugo iščekivanog cilja. Lijepa priča i za njega i za nas.

Majstor psihičke pripreme

Srbija je nakon tog govora i poraza od Australije zaredala pobjede. Jedna od njih je, na našu žalost, bila i protiv 'barakuda' u samom finalu olimpijskog turnira gdje je Srbija slavila 13-11.

Đoković je majstor psihičke pripreme i mentalne snage unatoč tome što se i njemu omakne psovka ili povišen ton. Tenis je generalno igra živaca i psihički je vrlo zahtjevan, a dio svojeg znanja prenio je i na kolege iz olimpijske reprezentacije. I upalilo je.