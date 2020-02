Đoković psovao publiku i dirao suca, prijeti mu velika kazna

Australija je drugi dom Novaka Đokovića, a Melbourne dnevni boravak. Ugostio je osam protivnika, ali nijedan nije otišao s peharom, baš je svaki od njih osam završio u Đokovićevim rukama.

Dominic Thiem bio je najbliže od svih, prvi je tenisač koji je protiv Đokovića imao prednost od 2-1 u setovima u finalu, no nije izdržao iako je nakon trećeg seta izgledalo da bi mogao.

Tada je iz Đokovića isijavala nervoza, svađao se s publikom, sa svojom igrom, ali imao što za reći i glavnom sucu koji ga je dvaput opomenuo zbog prekoračenja vremena. Sve je bilo regularno, no Srbinu je zasmetao tajming jer Dumusois je to napravio drugi put ba break-lopti zbog čega je Đoković ostao bez drugog servisa.

Kada ga je izgubio, u prolasku je potapšao suca po tenisicama.

Svaka čast, sada si postao poznat - rekao mu je.

