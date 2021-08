Prvi tenisač svijeta Novak Đoković objavio je u utorak da neće nastupiti na teniskom ATP turniru iz Masters serije u Cincinnatiju koji je na rasporedu od 14. do 22. kolovoza.

"Dragi navijači uzet ću si vremena za odmor od duge sezone koja traje od Australije do Tokija. Žao mi je što nisam spreman za Cincinnati. Fokusirat ću se na pripremu za US Open i družit ću se s obitelji. Veselim se tome da se vidimo u New Yorku", napisao je na Twitteru.

Đoković je u Tokiju zaustavljen u polufinalu, pobijedio ga je osvajač zlatne medalje Nijemac Alexander Zverev.

U meču za broncu na olimpijskom turniru izgubio je od Španjolca Pabla Carrena Buste, a tijekom trećeg seta srpski tenisač je urlao, psovao i bacio reket nakon što mu je Španjolac napravio break.

Prvi reket svijeta tako je na Igrama ostao bez odličja, a meč za broncu u mješovitim parovima koji se trebao igrati neposredno nakon meča za broncu u singlu, Đoković je otkazao i predao dvoboj bez borbe.

Ove sezone Đoković je osvojio Australian Open, Roland Garros i Wimbledon.