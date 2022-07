Đoković sedmi ili Kyrgios prvi put? Čeka nas spektakl u finalu! A Mili upravo odrađuje svoje

Foto: Reuters/PIXSELL, 24sata

Nakon dva tjedna odličnog tenisa stigli smo do same završnice. Finale kultnog Wimbledona pružit će treći okršaj srpskog i australskog tenisača. Oba puta do sada slavio je Kyrgios, no Đoković je veliki favorit

Novak Đoković i Nick Kyrgios u nedjelju na glavnom terenu All England Cluba od 15 sati igraju 135. finale (54. u Open eri) Wimbledona. Srbin ganja sedmi naslov na travnatom Grand slamu, četvrti u nizu, odnosno najvažnije - 21. GS titulu, kojom bi smanjio zaostatak za vodećim Rafaelom Nadalom, koji ih je osvojio 22, a koji je morao zbog ozljede bez borbe predati Kyrgiosu polufinale. Kladionice se slažu da je Đoković veliki favorit (1,25) protiv Kyrgiosa (3,50). No, da svaki put prolazi favorit to se ni ne bi zvala kladionica. Kako god, Đoković igra svoj 32. finale Grand Slama. Kyrgios nikada do sada nije igrao finale Grand Slama i bit će mu ovo izvanredna prilika za ispisati povijest. Pogotovo jer je u oba dosadašnja meča protiv Đokovića pobijedio, no danas je ipak drugačije okruženje. Finale kultnog travnatog Grand Slama pred milijunskim auditorijem svijeta. A juniorsko finale Wimbledona je već krenulo. Naše tenisko čudo Mili Poljičak lovi pobjedu protiv Amerikanca Michaela Zhenga! Pratite tijek meča uživo: