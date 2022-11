Đoković: Sloboda govora za mene je danas samo iluzija

Početkom je godine Novak Đoković (35) deportiran iz Australije nakon što mu granična policija nije dozvolila ulazak u zemlju. Cijela je saga ostavila traga na Đokoviću, priznao je. Ipak, 'Nole' se brzo trgnuo i uhvatio odličnu formu. Osvojio je Wimbledon po sedmi put u svojoj karijeri, a trenutno igra na završnom turniru sezone rezerviranom samo za najbolje tenisače svijeta.

Australian Open nije jedini turnir kojeg je Đoković morao propustiti zato što je necijepljen. Nije igrao na svim turnirima održanim u Sjevernoj Americi, što ga je, na kraju, koštalo i mnogo bodova na ATP ljestvici. Đoković je prije nekoliko dana dobio dozvolu da dođe u Australiju na sljedeći Grand Slam, što je vijest koja ga je veoma razveselila.

U intervjuu za La Stampu Đoković je komentirao status antivaksera kojeg je poprimio među medijima i javnosti.

- Znam da ljudi ponekad misle da glumim i da radim neke stvari jer želim biti voljen. No, nije tako. Samo pokušavam biti iskren. Znam da nije moguće ugoditi svima, ali ispada da nas se tjera da odustanemo od izražavanja svojih ideja s poštovanjem, bez mržnje i sa slobodom.

- Sloboda govora za mene je danas samo iluzija. Imam jedan primjer iz ove godine, s onim što mi se dogodilo oko pitanja cjepiva. Bio sam za slobodu i mogućnost da sam odlučujem što ću raditi sa svojim tijelom i odmah su me optužili da sam antivakser, a ja to nisam. Ako ne pripadate određenom načinu razmišljanja, brzo postajete negativac. A to nije dobro. - kaže Đoković

