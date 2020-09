Đoković nije naučio lekciju? 'Ne mogu vam obećati da opet neću napraviti to što sam napravio...'

Bilo je mnogo priča o tome jesam zaslužio diskvalifikaciju ili ne, ali ja sam to prihvatio i nastavio dalje, otvorio se Novak Đoković prvi put nakon što je završio nastup na US Openu

<p><strong>Novak Đoković </strong>ide dalje. Sve što se dogodilo u New Yorku prije tjedan dana, sada je iza njega, a koliko je sve uspio zaboraviti i resetirati, pokazat će ovaj tjedan i Masters 1000 turnir u Rimu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Ondje se prvi igrač svijeta prvi put do kraja otvorio i odvrtio film na tu nedjelju koja mu je donijela jedan od najtežih ožiljaka u igračkoj karijeri.</p><p>- Bio je to šok za mene. Prvi put u karijeri mi se dogodilo nešto takvo. Možda se moglo dogoditi i ranije, kao što se može dogoditi i velikom broju igrača, da loptica pogodi linijskog suca. Bilo je mnogo priča o tome jesam zaslužio diskvalifikaciju ili ne, ali ja sam to prihvatio i nastavio dalje. Provjerio sam kako je sutkinja nakon meča, rekla je da je dobro i da nema veću ozljedu. Vrlo mi je žao što sam joj prouzrokovao šok i dramu jer ona to ni s čim nije zaslužila. Ona volontira i radi svoj posao, voli tenis i tu je nekoliko godina. Nesretna je okolnost za oboje što smo morali iskusiti nešto takvo. Ali, vjerojatno je tako moralo biti, život određuje kako će se stvari događati. Međutim, ne mogu obećati ili garantirati da mi se opet neće dogoditi nešto slično - rekao je Đoković.</p><p>Više od oduzimanja zarađenog novca i bodova Đokovića će boljeti činjenica da je bio uvjerljivo najveći favorit za 18. Grand Slam. A prvi je put završio u rukama <strong>Dominica Thiema.</strong></p><p>- Bilo je čudno za mene da na taj način završim nastup na US Openu jer sam se osjećao dobro, igrao sam dobro. Osvojio sam Cincinnati koji se igrao na istom terenu, bio sam u četvrtom kolu i imao sam dosta samopouzdanja. Bilo je neočekivano i potpuno bez ikakve namjere da je udarim. Ali, kao što sam rekao, kada tako udarite loptu kao što sam ja napravio, postoji šansa da nekoga pogodite. Pravila su jasna, prihvaćam to i moram nastaviti dalje i to sam napravio. Naravno da nisam zaboravio i mislim da nikada neću jer je to nešto što ostaje u pamćenju za cijeli život. Ali, mislim da neću imati nikakav problem da se vratim na teren, da igram dobro i da udaram loptu. Prva prilika je u Rimu i dobro je da imam turnir brzo nakon toga.</p><p>- Mislim da je odlično da se što prije vratim ne teren i da nadvladam sve što se dogodilo. Imao sam vremena i da budem s obitelji, da oporavim rame koje me je boljelo nakon pada u onom posljednjem gemu protiv Carrena-Buste, sve je u redu i spreman sam - završio je Đoković koji će turnir u Foro Italicu, koji je osvojio četiri puta, otvoriti od drugog kola protiv pobjednika meča Sandgren - Caruso.</p>