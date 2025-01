Đoković šokirao: Otrovali su me teškim metalima u Australiji!

To je bila politička odluka koja nije imala veze sa cjepivom ili koronavirusom, komentirao je Novak Đoković (37) uoči početka Australian Opena (12. do 26. siječnja). Srpski tenisač odmjerit će snage protiv Amerikanca indijskog porijekla Nishesha Basavareddyja, inače 133. tenisača na svijetu.

Đoković je, kao što je sam objasnio, prije nekoliko mjeseci dao veliki intervju za časopis GQ, koji je taj intervju objavio u četvrtak uoči početka Grand slam turnira. Jedan od najboljih svih vremena izjavio je kako su ga 2022. otrovali dok je čekao presudu oko produženja vize, koju su mu na kraju oduzele australske vlasti jer nije bio cijepljen na koronavirus.

- Tada sam imao zdravstvenih problema. Shvatio sam da me netko otrovao hranom dok sam bio u hotelu u Melbourneu. To sam otkrio kada sam se vratio u Srbiju i nikad to nisam ranije rekao javno. Ali da, otkrio sam vrlo visoku razinu teškog metala u krvi. Imao sam vrlo visoku razinu žive i olova u krvotoku - rekao je Đoković, kojeg su zatim pitali zašto misli da mu je to zbog hrane...

- Mora biti od toga, nema drugog objašnjenja - dodao je, a glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova u Australiji nije htio komentirati te optužbe za GQ.

Đoković: Deportirali su me jer bih ispao heroj

Osim što smatra kako je bio otrovan, Đoković smatra kako su ga drugačije tretirali u hotelu od ostalih sportaša koji su bili u karanteni. Smatra kako je bio u svojevrsnom "sobnom zatvoru", a 10 dana nakon dolaska u Melbourne bio je deportiran iz zemlje. Smatra kako su to učinili zato što je australsku vladu bilo strah da je postao zaštitno lice antivaksera u zemlji.

- To je razlog zašto su me deportirali iz Australije. To su i rekli federalni suci na kraju. U njihovoj presudi pisalo je da nisu u poziciji da preispituju odluke ministra imigracija. Sve je to bila politička priča, bez ikakve veze s cjepivom i koronavirusom. Samo politika. Političari me nisu mogli gledati u Australiji. Za njih je, mislim, bila manja šteta ako me deportiraju nego ostave u Australiji - dodao je 'Nole'.

Đoković je otkrio kako se nikad nije cijepio na koronavirus i šokantne uvjete dok je čekao presudu u hotelu.

- Imao sam papir na kojem je valjda bilo 100 stvari. Od četkica za zube, paste za zube, vode, hrane, svega. A ja sam morao birati neke od njih, svaka je stvar koštala određen broj bodova. Ja sam, kazali su mi, imao 60 bodova i zaokružio sam stvari u cijeni od 59 bodova. To sam im predao i 20 minuta kasnije su se vratili i rekli kako su pogriješili i kako imam 30 bodova umjesto 60. Pomislio sam da je riječ o nekakvoj šali - rekao je.

Đoković: Policija me svuda pratila po Melbourneu

Otkrio je i bizarni tretman kojeg je dobio kada su ga privremeno pustili u zemlju.

- Bio sam slobodan, ali teško je to nazvati slobodom. Iskreno, boravio sam u iznajmljenoj kući, a policija me pratila svugdje gdje sam išao. Helikopter je letio iznad terena na kojem sam trenirao i nisam imao pristup glavnoj svlačionici. Morali su mi pronaći zamjensku svlačionicu kako bih se mogao presvući i otuširati, bio sam poput neke izbjeglice.

Dodao je kako nikad nije htio da javnost zna je li se cijepio ili nije. Tvrdi kako se anonimno prijavio za vizu na temelju antitijela na koronavirus i kako mu je ista viza anonimno odobrena. Ustrajno tvrdi kako nije dobio poseban tretman zato što je bio broj jedan na svijetu.

- Moj stav ostao je isti kao i prije nekoliko godina. Nisam za cjepivo, nisam protiv njega. Ja podržavam slobodu izbora kako bi svaka osoba mogla izabrati ono što smatra najboljom opcijom. A smatram kako nije pošteno ako mi netko oduzme pravo da odaberem što ću uzimati za moje tijelo.

Đoković u novoj eri

Đoković se pojavio i pred novinarima u Melbourneu, a u obraćanju je otkrio prve dojmove nakon što je započeo suradnju s Andyjem Murrayjem, bivšim rivalom koji mu je sada novi trener.

- Zadovoljstvo je imati ga za trenera. Razmišljao sam o imenima koje želim uz sebe ove godine, htio sam nekoga tko je osvojio nekoliko Grand slamova i tko razumije kako se osvaja i pritisak tih turnira. Iznenadio se kad sam ga nazvao. Mislim da je njegov IQ veliki, sjajan posao je obavljao nakon operacije kuka. Igrao je Challenger turnire i pokazao što znači biti prvak. Nadahnuo me, kao i mnoge diljem svijeta. Igrao je protiv mene skoro 25 godina, prvi put smo igrali kada smo imali samo 12 godina. Zna moju igru, slabosti i prednosti. Nedavno se umirovio, trenirao je, igrao je protiv ovih dečkiju koji su tu trenutačno, zna što se dešava na Touru. Proveli smo neko vrijeme zajedno na terenu, motivira me, daje mi snagu, komunikacija nam je na velikom nivou, pričamo o svemu, priča i on sa ostalima iz mojeg tima... Veoma je profesionalan, zaista uživam u dosadašnjem dijelu suradnje - zaključio je Đoković.