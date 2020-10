Đoković uz bok Samprasu! Šesti će puta biti prvi na kraju godine

Novak Đoković je pobijedio Bornu Ćorića u drugom kolu Beča i tako si osigurao šesti put prvo mjesto na kraju kalendarske godine. Izjednačio se sa Samprasom na prvom mjestu, a Srbin ,bez sumnje, može još dosta

<p>Srpski tenisač <strong>Novak Đoković</strong> pobjedom protiv Borne Ćorića 7-6, 6-3 plasirao se u četvrtfinale turnira serije 500 u Beču i osigurao prvo mjesto na kraju kalendarske godine. Ovo mu je šesti put da će kraj godine dočekati na prvom mjestu ATP ljestvice čime se izjednačio s legendarnim Peteom Samprasom.</p><p>- Vrlo zabavan i zahtjevan dvoboj. Borna je veliki borac. Van terena je moj prijatelj, dugo se znamo, istim jezikom pričamo, treniramo zajedno... Ćorić ima sličan stil igre, a pogotovo je s bekenda vrlo siguran - rekao je Đoković i nastavio:</p><p>U prvom setu bilo mi je teško , a baš kao i na startu turnira i danas je prvi set odlučio. Pročitao sam njegov pasing udarac u tie breaku, kasnije i lagani bekend... Drago mi je što sam ostao fokusiran u najvažnijim trenucima - zaključio je Srbin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural kraj Sarajeva</strong></p><p>Prvi igrač svijeta se zahvalio i mnogobrojnim srpskim navijačima koji su ga bodrili sa tribina.</p><p>- Hvala na podršci, volim vas puno - naglasio je Đoković.</p><p>Prvi igrač svijeta je u prijestolnicu Austrije došao potvrditi prvo mjesto na ATP ljestvici, a planove mu je mogla pokvariti eventualna odluka Rafaela Nadala da se pored Mastersa u Parizu i završnog turnira u Londonu, pojavi i u Sofiji, no tijekom večeri je stigla potvrda da je Španjolac odbio 'wild card' za turnir u Bugarskoj. Da se Nadal odlučio igrati taj turnir, Đokoviću bi osvajanje Beča bilo dovoljno osiguranje za prvo mjesto, no Rafa mu je olakšao.</p><p>Srbin je šesti put u svojoj karijeri osigurao prvo mjesto na kraju kalendarske godine i tako 'prešišao' svoje najveće rivale Nadala i Federera, koji su ostali na pet. Novak prvu poziciju dijeli s legendarnim Peteom Samprasom, no samo je pitanje kad će se Đoković izdvojiti na toj listi.</p><p>Novaka u četvrtfinalu očekuje dvoboj s boljim iz meča Hubert Hurkacz - Lorenzo Sonego koji je na programu u četvrtak</p>