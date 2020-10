Đokovića ovaj put nisu mogli diskvalificirati: 'Pokušavam naći suca, ostala mu je modrica'

Ponio se snažno i hrabro, ali pogođen je, bio sam vrlo blizu. Zbog svega što se dogodilo u New Yorku napravit će se priča od toga, ali događalo se i meni ranije, kao i drugim igračima. Čudna situacija, rekao je Đoković

<p>Bože, bio je to jako čudan "deja vu". Pokušavam pronaći suca da vidim je li u redu, vidio sam da ima malu modricu na tom mjestu, rekao je <strong>Novak Đoković</strong> koji je, mjesec dana nakon diskvalifikacije s US Opena, opet pogodio linijskog suca lopticom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Samo, za razliku od slučaja s US Opena kada je zbog bijesa napucao lopticu, u osmini finala Roland Garrosa protiv <strong>Karena Hačanova</strong> (6-4, 6-3, 6-3) nije bilo nikakvog uzroka, već je sve ispalo puka slučajnost. U pokušaju da vrati jedan protivnikov servis Đoković je rubom dohvatio lopticu i ona se nesretno odbila ravno u sučevo lice.</p><p>Iako su svi na stadionu odmah protrnuli, jer ono s Laurom Clark i dalje je svježe, ovaj sudac odmah je dao mig Đokoviću da je sve u redu iako je ovaj, dakako, sve htio provjeriti i uvjeriti se iz blizine.</p><p>- Ponio se snažno i hrabro, ali pogođen je, bio sam vrlo blizu. Zbog svega što se dogodilo u New Yorku napravit će se priča od toga, ali događalo se i meni ranije, kao i drugim igračima. Čudna situacija - stavio je Novak točku na tu temu.</p><p>Srećom, osim modrice većih posljedica nije bilo za suca, a, jasno, ni za Đokovića jer ovo je bila prava slučajnost makar nije uopće izgledalo tako bezazleno, a Đoković kao da je bio prorok kada je uoči turnira u Rimu rekao da ne može garantirati da će se ovakva stvar ponoviti.</p><p>- Život određuje kako će se stvari događati. Međutim, ne mogu obećati ili garantirati da mi se opet neće dogoditi nešto slično - rekao je Đoković.</p><p>A cijeli "deja vu" je utoliko još veći što bi Đoković u sljedećem kolu opet mogao igrati protiv <strong>Pabla Carrena Buste</strong>, Španjolca protiv kojeg nije završio meč na US Openu. On ili Nijemac<strong> Daniel Altmaier </strong>bit će mu četvrtfinalni protivnik.</p><p>- To nije bio pravi meč, radujem se da imam priliku to ispraviti - poručio je Đoković kao da navija da mu Carreno Busta dođe za protivnika...</p>