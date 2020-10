Svi su zanijemili! Đoković opet pogodio linijskog suca lopticom!

<p>Pa zar opet, Novače? Mjesec dana nakon što je šokirao, ali neugodno, cijeli svijet i za to platio cijenu, <strong>Novak Đoković</strong> opet je - pogodio linijskog suca lopticom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Nevjerojatno, ali prvom igraču svijeta ponovilo se sve i na Roland Garrosu, samo što epilog nije bio onakav kao na US Openu kada je diskvalificiran s turnira i ostao bez šanse za 18. Grand Slam.</p><p>Sada, u dvoboju osmine finala pariškog Grand Slama protiv <strong>Karena Hačanova</strong>, Đoković nije iskazivao svoj bijes i frustracije na loptici, već je u pokušaju da vrati protivnikov servis lopticu dotaknuo rubom, a ona je pogodila točno linijskog suca u lice.</p><p>Iako su svi na stadionu odmah protrnuli, jer ono s Laurom Clark i dalje je svježe, ovaj sudac odmah je dao mig Đokoviću da je sve u redu iako je ovaj, dakako, sve htio provjeriti i uvjeriti se iz blizine.</p><p>Srećom, posljedica nije bilo za suca, a, jasno, ni za Đokovića jer ovo je bila prava slučajnost makar nije uopće izgledalo tako bezazleno, a Đoković kao da je bio prorok kada je uoči turnira u Rimu rekao da ne može garantirati da će se ovakva stvar ponoviti.</p><p>- Život određuje kako će se stvari događati. Međutim, ne mogu obećati ili garantirati da mi se opet neće dogoditi nešto slično - rekao je Đoković koji se tada i prvi put opširnije osvrnuo na događaj iz New Yorka.</p><p>- Bio je to šok za mene. Prvi put u karijeri mi se dogodilo nešto takvo. Možda se moglo dogoditi i ranije, kao što se može dogoditi i velikom broju igrača, da loptica pogodi linijskog suca. Bilo je mnogo priča o tome jesam zaslužio diskvalifikaciju il ne, ali ja sam to prihvatio i nastavio dalje. Vrlo mi je žao što sam joj prouzrokovao šok i dramu. Nesretna je okolnost za oboje što smo morali iskusiti nešto takvo. Bilo je neočekivano i potpuno bez ikakve namjere da je udarim. Ali, kao što sam rekao, kada tako udarite loptu kao što sam ja napravio, postoji šansa da nekoga pogodite. Pravila su jasna, prihvaćam to i moram nastaviti dalje i to sam napravio. Naravno da nisam zaboravio i mislim da nikada neću jer je to nešto što ostaje u pamćenju za cijeli život. Ali, mislim da neću imati nikakav problem da se vratim na teren, da igram dobro i da udaram loptu - rekao je Đoković.</p>