Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, u pravilu se ne libi reći što misli. Zbog toga mnogi nemaju baš najbolje mišljenje o njemu, kao, primjerice, zapadni mediji koji su najveći Đokovićevi kritičari.

- Očito je da strani mediji nemaju baš najbolje mišljenje o nama i da im stalno nešto smetamo. Iskreno, ni ja ne želim biti dio tog njihovog svijeta. Nekako mi se čini da je taj njihov svijet izokrenut - rekao je Đokovićev otac na K1 televiziji.

- Meni je žao što stranim medijima ne pašu moje izjave, ali ja govorim samo istinu. Oni toliko blate Novaka i pričaju užasno o njemu. Ovo što ja odgovaram je samo 0.01 % oštrije u odnosu na to kako se oni ponašaju prema tom šampionu kojega više neće taj svijet imati.

Stariji Đoković još je jednom ponovio da je Novak kompilacija najboljih osobina oca i majke.

- Novak je uzeo ono najbolje od mene i supruge. Od mene srčanost i hrabrost, od mame mirnoću. On razmisli kada naiđe na zid i razmisli, a ja udaram glavom dok ne padnem u nesvijest.

Neizbježna je tema bio i Roger Federer, za kojeg je Đokovićev otac rekao da - nije dobar čovjek.

- Prije jedno 15 godina on je napao mog sina dok je bio mlad, imao je 18 ili 19 godina i znao je da dolazi netko tko će biti bolji od njega. Rekao sam tada da je on veliki šampion, najbolji u to vrijeme, ali koliko je veliki šampion, toliko nije dobar čovjek.