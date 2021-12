Otac prvog tenisača svijeta Srđan Đoković u razgovoru za K1 televiziju otkrio je koji su bili Novakovi najteži trenuci.

- Teniski je rastao u vrijeme bombardiranja i plaće od dvije-tri marke. Nikad im neću oprostiti bombardiranje Srbije. Novak je imao 12 godina, a ogromna bomba je pala u Rakovici i sva su stakla popucala u našem stanu. Popadali smo s kreveta, pobjegli u hodnik i kukali: Bože spasi nas, ne daj nas. To su traume koje ostaju za cijeli život - rekao je otac srpskog tenisača nakon čega je najavio kako će igrati još sigurno dvije do tri godine:

- Osvojit će još najmanje dva Wimbledona i još nekoliko drugih Grand Slamova. Ne trebaš biti stručnjak za to jer Novak će igrati još dvije-tri godine, a to će biti dovoljno, rekao je Srđan Đoković.

Komentirao je i finale US Opena i Novakov poraz od Danila Medvedeva.

- To ga je poremetilo, ali glavni poraz je fantastična igra Medvedeva. To je tako. Moj je sin naučen da se sport sastoji od pobjede i poraza, kako prihvatiš pobjedu, tako i poraze. Često sam u njegovoj karijeri govorio da kada igra loše, pa pobijedi, to nije dobro - rekao je Srđan.

Prvi tenisač svijeta izjednačen je po broju Grand Slamova s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Svaki od ovih velikana ima 20 trofeja s najznačajnija turnira, a Novak je u velikom uzletu nakon što mu je 2021. nedostajala tek jedna pobjeda da prestigne velike suparnike i postane prvi tenisač nakon Roda Lavera sa sva četiri Grand Slam trofeja osvojena u istoj kalendarskoj godini.

Bude li igrao na Australian Openu koji počinje 17. siječnja, nema sumnje da će svjetski broj 1 biti favorit za osvajanje desetog trofeja u Melbourneu i rekordnog 21. Grand Slam naslova.