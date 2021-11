Ja sam uvijek podržavao slobodu izbora. Odluka o tome hoću li se cijepiti ili ne je odluka koju čuvam za sebe. Ne želim da me uvlačite u tu igru za ili protiv i ne želim da me netko etiketira za ovu ili pak onu stranu, rekao je Novak Đoković na pitanje hoće li se cijepiti.

Jedan od najboljih tenisača u povijesti morat će što prije odlučiti o tome jer inače bi mogao propustiti Australian Open. U Melbourneu je osvojio čak devet od svojih 20 Grand Slamova i tamo bi lovio povijesni 21. koji bi ga lansirao na prvo mjesto vječne ljestvice ispred Rafaela Nadala i Rogera Federera koji imaju po 20.

No, tamo ga neće biti ako se ne cijepi, a taj ultimatum mu je poslao Daniel Andrews, premijer australske države Viktorije, gdje se i održava Australian Open. To je potvrdio direktor prvog Grand Slama u sezoni.

- Trenutno je 85 posto tenisača i tenisačica cijepljeno. Do siječnja očekujemo da će ih biti od 90 do 95 posto, jer ako nisi cijepljen, nećeš moći igrati - rekao je Craig Tiley, direktor Australian Opena.

Nije poznato je li se cijepio do sada jer sam to nikada nije htio otkriti, ali obzirom na njegove prijašnje stavove, mnogi su mišljenja da nije.

- Što se tiče cjepiva i necjepiva, osobno je pravo svakog od nas da odlučimo hoćemo li se cijepiti. Nitko nema pravo ulaziti u našu intimu, ustavom imamo pravo odlučivati o svom zdravlju. Je li Novak cijepljen, to je njegovo pravo i intima. Hoće li to objaviti? Mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku. On ima pravo odlučiti kako želi - rekao je za Srđan Đoković.

Otac srpskog tenisača je i prozvao direktora Australian Opena jer i dalje nije poznato koje cjepivo priznaju tamošnje vlasti.

- Koje je to priznato cjepivo, gospodine Craig? Nije priznato rusko? Po našim kriterijima, priznata su samo ruska i kineska. Priznajte i vi ta cjepiva.

Ako se Đoković ne cijepi, bit će mu zabranjen ulazak u Viktoriju, a to znači da sredinom siječnja sljedeće godine u Melbourneu neće imati priliku loviti povijesni 21. Grand Slam naslov. Na US Openu to nije uspio, izgubio je u finalu od Medvedeva pa se rasplakao. Svima je itekako jasno koliko mu je stalo do toga i da bi dao baš sve. A hoće li Novak zaista prijeći preko svojih stavova zbog teniske besmrtnosti, uskoro ćemo doznati. Nije dao konkretan odgovor hoće li nastupiti, ali njegov otac tvrdi da neće.

- Neugodna su priopćenja čelnika australskih pokrajina koji prozivaju osvajača devet Australian Opena. Hoće li se on tamo pojaviti, ovisi o njima, o tome kako će se postaviti. On bi to htio svim srcem, a i mi bismo voljeli. Pod ovim ucjenama i uvjetima vjerojatno neće. Ja to ne bih napravio. A on je moj sin, pa vi zaključite sami - rekao je Đoković.