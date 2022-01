Srpski tenisač Novak Đoković trenutno se nalazi u Melbourneu u hotelu Park gdje čeka ponedjeljak i konačnu odluku o tome hoće li ga australske vlasti deportirati ili će ipak dobiti vizu. Podsjetimo, Novak je prije nekoliko dana dobio medicinsko izuzeće koje mu omogućuje nastup na Australian Openu, ali problemi su krenuli kada je sletio na aerodrom u Melbourneu.

Izuzeće koje je dobio odnosilo se samo na turnir, pa mu je trebalo i posebno izuzeće kako bi ušao u državu Viktoriju, ali njegov tim je napravio veliku grešku i navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje. Problem je nastao na carini gdje su službenici otkrili problem u dokumentaciji sa vizom, a uskoro mu je i država Viktorija odbila zahtjev za vizom.

Deset sati proveo je na aerodromu u 'imigracijskom pritvoru', a u srijedu nešto prije ponoći premjestili su ga u hotel Park koji se nalazi svega nekoliko kilometara od teniskog centra. Dok on čeka konačan rasplet, njegova obitelj je u Beogradu organizirala konferenciju na kojoj su otkrili sve detalje iz drame koju proživljava Đoković. Prvi se obratio Novakov brat Đorđe.

- Ovo je najveći skandal u povijesti sporta nad najvećim sportašem svih vremena. Novak nije prekršio nijedno pravilo, cijelo vrijeme je bio u komunikaciji sa vlastima u Australiji, ispoštovan je svaki protokol, dok nije došao na granicu, gdje je počelo maltretiranje, koje može da se nazove ozbiljnim diplomatskim prekršajem. Maltretiranje je započelo kada ga je granična policija zaustavila. To je diplomatski skandal. On je najveći srpski sportaš svih vremena. Odveli su ga u karantenu, ispitivali su ga, on je prvih 45 minuta komunicirao s obitelji i ostatkom ekipe kada je naglo prekinut kontakt s njim. Oduzeli su mu mobitel na 3,5 sata i nije se nitko mogao čuti s njime. Vratili su mu mobitel i odveli ga u novu sobu koja je ustvari pritvor - pričao je Novakov brat u dahu pa nastavio:

- Nakon što je pala odluka da mu se neće odobriti viza za ostanak u Australiji i da mu se neće omogućiti da zaigra tenis i da obrani titulu i postavi rekord po broju osvojenih Grand Slamova, po izlasku s aerodroma je prošao kroz detektor za metale gdje mu je oduzeta sva imovina. Uzeli su mu novčanik i mogućnost da presvuče. Otišao je u migrantski hotel, prljavu sobu, bez bilo kakve svoje imovine koju će mu dati tek nakon što se vrati u Europu. Sud je na uloženu žalbu naredio australskim vlastima da ne smiju deportirati Novaka do ponedjeljka ujutro za kada je zakazano saslušanje. Imao je mogućnost da se vrati na svoju odluku, ali to znači da ne bi smio ući u Australiju sljedeće tri godine. Želi da izgura svoje i pravdu do kraja. Tretiran je kao kriminalac, a on je zdrav i pošten čovjek koji nije nikoga ugrozio i nije nijedan prekršaj napravio. Odvjetnici marljivo rade na svemu, čekamo informacije. Želimo se zahvaliti predsjedniku Vučiću, premijerki Brnabić i svima koji su se uključili i pomažu da se Novaku osigura adekvatan smještaj i tretman, a potom ga se i oslobodi, što zaslužuje.

Đorđe Đoković rekao je kako je cijelo vrijeme u kontaktu sa svojim bratom, a otkrio je i poruku koju mu je poslao.

- Bog vidi sve. Moralna etika kao najveći ideali su zvijezda vodilja. Moja blagodat je duhovna, a njihova bogatstvo - napisao mi je Đoković.

Prisutnima se potom obranila Novakova majka Dijana koja je bila emotivna.

- Ovako nešto nitko nije zaslužio, naročito ne on, koga su stalno dočekivali sa lovorikama. To je skandalozno, da ga drže u prljavoj sobi, da nema kontakt s obitelji. Ovo je čisto politička odluka, nadam se da će svijet vidjeti sve. Njemu ne dozvoljavaju da bude najbolji svih vremena. On je netko tko je revolucionar, koji mijenja ovaj svet i to je uveliko počelo. Nadam se da će ostati duhovno jak, da mu neće skresati krila, a mi ćemo mu pružiti podršku da ostane svoj - rekla je njegova majka.

Nakon toga je uslijedio monolog Novakovog oca Srđana koji je rekao da ovo nije samo udar na njegovog sina, već na cijelu Srbiju. Na stol je izložio devet trofeja s Australian Opena koje je srpski tenisač osvojio.

- Oni drže Novaka u zatočeništvu. Novak je Srbija, a oni gaze Novaka, a gaze i Srbiju. Taj čovjek, premijer Australije, Scott Morrison, čije ime sve govori, se usudio napadati Novaka i tjerati ga, a nije ni ušao u njihovu zemlju. Oni su htjeli poniziti njega i Srbiju. Mi smo Srbi, ponosni narod, nikada nikog nismo napadali, samo smo se branili. To sada radi naš Srbin, Novak, svojim ponašanjem prema domaćinima, organizatorima. Novak je svjetlo na kraju tunela. To nam neće ugasiti ta politička oligarhija, nemam dovoljno riječi da nazovem te političare, jer ovo nema nikakve veze sa sportom. On je ispunio sve uvjete koji su bili potrebni da uđe i osvoji još jedan taj njihov čuveni Australian open.