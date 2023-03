Đokoviću zabranili ulazak u Sjedinjene Američke Države

Kako u subotu pišu američki mediji prvi tenisač s ATP ljestvice, Srbin Novak Đoković (35), neće moći nastupati na skorašnjim turnirima u Indian Wellsu i Miamiju.

Zbog toga što nije obavio cijepljenje na korona virus Đoković je morao dostaviti pripadajuću dokumentaciju i napisati molbu kako bi dobio posebnu dozvolu za ulazak u Sjedinjene Američke Države. No, izgleda kako je Đokovićeva molba odbijena, a potvrdio je to i senator Floride Rick Scott.

- Dobili smo informaciju kako je odbijen zahtjev Đokovića za ulazak u našu državu. No, vjerujemo da se takva odluka još može promijeniti - poručio je Scott.

No, dok bi nedolazak na turnire u Indian Wellsu i Miamiju, koji se održavaju tijekom ožujka, Đoković nekako i pregrmio, mnogo mu je važniji potencijalni nastup na US Openu, Grand Slam turniru u New Yorku, koji se održava od 28. kolovoza do 10. rujna. Do tada je ipak ostalo puno više vremena za koje se može promijeniti trenutačno negativna situacija za tenisača koji je, kao i Rafael Nadal, dosad osvojio 22 Grand Slam naslova tijekom karijere.

Foto: LOREN ELLIOTT

