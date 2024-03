Dokumentarni film Rađa sad je dostupan svima: 'Djeco, evo iz kakvih smo uvjeta mi uspjeli'

Četiri godine nakon premijere, koja je spletom okolnosti bila tik uoči sveopćeg a, javnosti je besplatno dostupan dokumentarni film o životu legendarnog hrvatskog košarkaša Dine Rađe (56). Predstavio ga je u utorak u suradnji s hrvatskom sportskom IT tvrtkom Sofascore u njezinu sjedištu u Zagrebu.

- Nakon premijere u hrvatskim kinima, razmišljao sam što napraviti s filmom. Puno ljudi me ispitivalo gdje ga mogu pogledati. Zaključio sam da je jedino ispravno da ga objavim besplatno na internetu da ga svi navijači mogu vidjeti. Jer to je priča o napornom radu i odricanju, jedinim stvarima koje te mogu pogurati prema velikim rezultatima. Film je za sve mlade ljude kojima treba malo dodatne motivacije. Ako želiš od Splita doći do Kuće slavnih, nema izgovora - rekao je Dino.

DOKUMENTARNI FILM RAĐA:

Dokumentarni film jednostavnog naziva "Rađa" snimali su tri godine, prati karijeru člana Košarkaške kuće slavnih u Springfieldu, dvostrukog europskog prvaka i olimpijskog medaljaša od djetinjstva, preko Jugoplastike, Virtus Rome, Bostona, Panathinaikosa, Olympiacosa, Zadra, Cibone, Splita i reprezentacije.

- Htjeli smo pokazati da je za uspjeh potreban veliki trud i rad. Svi vide Dončića ili Modrića, a ne vide 100.000 djece i talenata koji nisu uspjeli. Ideja je bila da djeca gledaju što stoji iza uspjeha i iz kakvih smo uvjeta mi uspjeli - rekao nam je Rađa.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Film su snimali u Zagrebu, Splitu, Zadru, Beogradu, Ateni, New Yorku i Bostonu. Sadrži scene s Rađinih utakmica u Europi i Americi, ukupno su 300 sati materijala saželi u 80 minuta. Redatelj filma je Vojan Koceić iz splitskog Pilot studija.

- Dino i ja smo gledali jedan drugi dokumentarni film i pitao sam ga zašto ne bismo napravili film o njemu. Isprva se smijao jer je skroman i rekao da ne razumije zašto bi ga itko gledao. Ali srećom, uz pomoć naših zajedničkih prijatelja, uspjeli smo ga uvjeriti jer bi njegova priča zaista trebala biti inspiracija svoj djeci koji se počinju baviti košarkom i poruka svima kako je sve moguće ako se maksimalno posvetite onome što volite - rekao je redatelj.

Medalje i uspjesi Dine Rađe

1 x srebro, Olimpijske igre (1992.)

1 x bronca, Svjetsko prvenstvo (1994.)

2 x bronca, Europsko prvenstvo (1993., 1995.)

2 x zlato, Europsko prvenstvo (1989., 1991., s Jugoslavijom)

2 x osvajač Eurolige (Jugoplastika, 1989., 1990.)

2 x prvak Hrvatske (2002., 2003.)

2 x prvak Grčke (1998., 1999.)

3 x prvak Jugoslavije (1988., 1989., 1990.)

NBA All-Rookie druga momčad (1994.)

Košarkaška Kuća slavnih (2018.)

Foto: Matija Habljak/PIXSELL