'U Hrvatsku za 20 milijuna kuna dovodimo najgledaniji spektakl'

Croatia Rally uvršten je u kalendar Svjetskog prvenstva u reliju za 2021. godinu, a Hrvatska će jedno od najatraktivnijih sportskih događaja na svijetu ugostiti od 22. do 25. travnja 2021. godine

<p><strong>WRC</strong> je uz Formulu 1 najprestižnije oktansko natjecanje na svijetu i samo odabrane države imaju priliku ugostiti ovaj spektakl. Tako će se sljedećeg proljeća u Hrvatskoj, od <strong>22. do 25. travnja 2021.</strong> godine, po prvi put održati <strong>Svjetsko prvenstvo u reliju</strong>, a start i cilj utrke bit će u Zagrebu.</p><p>- WRC konačno stiže u Hrvatsku. Mi smo jako zadovoljni što je nakon dugo godina ostvaren naš san. To je jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj, daleko najveći po gledanosti, ulazi u deset najgledanijih na svijetu - kaže organizator utrke <strong>Marin Frčko</strong>, za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/automoto/rally---624747.html">Novu TV.</a></p><p>Dolazak Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatsku odlična je vijest za sve ljubitelje automobilizma u regiji.</p><p>Prošlogodišnje brojke gledanosti jasno ukazuju i na iznimno zahtjevnu organizaciju ovakvog događaja, a brojile su impresivnih 836 milijuna gledatelja, dok je 13 utrka privuklo više od četiri milijuna gledatelja.</p><p>- Budžet se kreće oko <strong>20 milijuna kuna</strong>, ali vrijednost koju ovaj događaj donosi Hrvatskoj je višestruko veća. Sam broj noćenja, samo od strane službenih osoba i timova dolazi preko 1200 ljudi, akreditirano je preko 1500 novinara s raznih strana svijeta. To je jedan top level događaj i mislim da će on rezultirati ogromnih benefitom za Hrvatsku - kaže <strong>Davorin Štetner</strong>, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza.</p><p>Zbog pandemije korona virusa, ove je godine otkazano čak devet relija, te ih je u kalendaru ostalo tek osam.</p><p>Sljedeće sezone planirano je 12 utrka, a čak devet je smješteno u Europu. Izvan starog kontinenta, vozit će se samo u Keniji, Čileu i Japanu. Zagreb i okolica bit će domaćin treće postaje svjetskog prvenstva, nakon Monte Carla i Švedske, krajem travnja.</p><p>- Fantastičan datum, 22. do 25.4., između Uskrsa i prvog svibnja. I vjerujem da će tada početi turistička sezona, a ovdje u Zagrebu će vrlo vjerojatno biti toliko ljudi da ih još nikada nije bilo u povijesti - izjavio je jedan od organizatora i naš poznati vozač <strong>Daniel Šaškin</strong>.</p><p>- Da sad razgovaramo u situaciji bez Covida, sigurno bi mogli reći da bi imali nekih 300, 400 tisuća gledatelja. Nadamo se najboljem, te očekujemo da će se situacija riješiti sljedeće godine, spremni smo na svaki ishod, ali to su brojke koje su impresivne i moramo imati stalno na umu - zaključio je Štetner.</p>