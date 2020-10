Velika stvar: Svjetsko prvenstvo u reliju će se voziti u Hrvatskoj!

Ovo je poseban dan za Hrvatsku te ovim putem želim čestitati Hrvatskom auto i karting savezu i njegovom predsjedniku Davorinu Štetneru na kontinuiranom razvoju, rekao je Jean Todt...

<p>Vijeće Svjetske automobilističke federacije (FIA) potvrdilo je u petak da je<strong> Croatia Rally </strong>uvršten u kalendar Svjetskog prvenstva u rallyju (WRC) za 2021. godinu, a Hrvatska će jedno od najatraktivnijih sportskih događaja na svijetu ugostiti od 22. do 25. travnja 2021. godine.</p><p>Iz Hrvatsko auto i karting saveza su potvrdili da će start i cilj utrke bit će u Zagrebu, a vozit će se po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Klubovi nositelji organizacije Croatia Rallya su D.T. iz Poreča i Cro Dakar Team iz Zagreba, uz podršku Hrvatskog auto i karting saveza. Koliko su te utrke atraktivne najbolje ilustrira brojka od 836 milijuna gledatelja koji su prošle godine pratili WRC utrke.</p><p>- Ovo je poseban dan za Hrvatsku te ovim putem želim čestitati Hrvatskom auto i karting savezu i njegovom predsjedniku Davorinu Štetneru na kontinuiranom razvoju koji je plod predanog rada. Podrška hrvatske Vlade i gradonačelnika Zagreba omogućili su uspješan ulazak u kalendar za iduću sezonu, i na tome im želim zahvaliti. Želim vam uspješno prvo izdanje WRC Croatia Rallyja u idućoj, 2021. godini, a nadam se ću biti s vama i osobno proslaviti ovo veliko dostignuće koje je izvrsno za vašu zemlju - čestitao je predsjednik Svjetske automobilističke federacije Jean Todt.</p><p>Dolazak Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatsku odlična je vijest za sve ljubitelje automobilizma u regiji. U 2019. godini WRC je pratilo 836 milijuna gledatelja, a 13 je utrka privuklo više od 4 milijuna gledatelja, dok je s natjecanja izvještavalo oko 1500 akreditiranih novinara te je proizvedeno gotovo 9860 sati TV programa koji se emitira u više od 150 zemalja svijeta. U posljednjih sedam godina WRC bilježi značajan trend rasta popularnosti, a tomu je pripomogla implementacija novih televizijskih tehnologija uz kreativno korištenje snimki iz helikoptera i dronova. </p><p>- Bila je ovo doslovce borba od 11 rundi, a sada nas čeka i najvažnija, ona organizacijsko - logistička. Ipak, osjećaj je sjajan jer WRC je uz Formulu 1 najprestižnije oktansko natjecanje na svijetu i samo odabrane države imaju priliku ugostiti ovaj spektakl. Uz sam sportski dio planiramo mnogo popratnih događanja, poput velikog gospodarsko investicijskog foruma jer sport je prije svega veliki biznis. Pokazat ćemo Hrvatsku u najboljem svjetlu te na najbolji mogući način obilježiti 115 godina automobilizma u Hrvatsko - zaključio je predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza Davorin Štetner. </p><p>Za dolazak WRC relija u Hrvatsku zaslužan je poznati relijaš Daniel Šaškin. </p><p>- Nakon Europskog Rally Prvenstva u mom rodnom Poreču održanog prije sedam godina, došao sam na ideju da dovedem WRC u Hrvatsku. Uz pomoć mog partnera i kolege Marina Frčka te uz savjete Zrinka Gregureka, člana WMSC-a, započeli smo s radom na WRC projektu, i to sada već davne 2014. godine. Zato sam danas iznimno sretan što je napokon stigao taj dan kada možemo i službeno potvrditi da ova prestižna utrka stiže kod nas. To nije samo sportsko natjecanje, već velika prilika za prezentiranje Hrvatske i njezine turističke ponude. Neizravna dobit projekta kroz medijske učinke veća je od 40 milijuna eura, što značajno premašuje ukupno godišnje ulaganje u promociju Hrvatske i hrvatskog turizma. S druge strane Hrvatska WRC-u nudi nove izazovne staze u prekrasnom okolišu, koncept utrke s više od 300 kilometara brzinskih ispita, sjajnu eno-gastronomsku ponudu uz nezaobilazne glamur i zabavu - naglasio je predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja Šaškin.</p><p>Ove godine se zbog pandemije koronavirusa vozilo samo sedam utrka, a službeni kalendar za sljedeću sezonu još nije objavljen. </p>