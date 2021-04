Utakmica Treće lige TK između Sapne i Memića iz BiH prekinuta je zbog tučnjave koja je izbila na kraju prvog poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO: NK Zagreb

Gostujućeg nogometaša prvo je napao predsjednik Sapne, nakon čega su mu se priključili redari i fizioterapeut.

Naime, domaćinima se baš i nije svidio gol prednosti s kojim su Mamići otišli na poluvrijeme, pa su u borbi za naslov prvaka odlučili primijeniti silu.

Bio je to derbi za prvo mjesto koje bi momčad odvelo u Drugu ligu TK za sljedeću sezonu. Iz Memića su putem društvenih mreža opisali neugodnu situaciju koja se zbilja rijetko može doživjeti.

"Svi kao jedan, kao ekipa, dođemo s voljom, željom i žarom odigrati utakmicu, bez ikakvog pritiska, protiv trenutno prvoplasirane Sapne, koja na razne načine pokušava sve to promijeniti, međutim, danas im to nije uspjelo", napisali su pa nastavili:

"Naši momci su odigrali prvo poluvrijeme savršeno, iako su domaći pokazali na samom početku što nas očekuje, te su nas grubom igrom pokušali obeshrabriti, nama je to dalo dodatni vjetar u leđa. Uz nekoliko izvanrednih prilika, zabili smo gol, te s prednosti otišli u svlačionicu nakon čega je domaćin stupio na scenu.

"Uz nekoliko psovki i prijetnji prema našem igraču od strane (kako saznajemo) predsjednika kluba FK Sapna, isti je fizički nasrnuo na našeg igrača, dok su ga naši igrači pokušali spriječiti, kod domaćih se uključilo nekoliko redara, te fizioterapeut, koji su pokazali na koji način se to kod njih radi"

"Nažalost, nakon toga nekoliko naših igrača zadobilo je povrede glave te smo odlučili ne nastaviti utakmicu. Ono najvažnije, odluku o tri boda na sljedećoj sjednici donijet će komisija. Ekipi Sapne želimo puno sreće u nastavku sezone", napisali su iz Memića.

Do ovog susreta, Sapna je imala 27 bodova, a Memići 25. S obzirom na to da je do prekida došlo krivicom domaćina, očekuje se da će službeni rezultat utakmice biti 0-3.