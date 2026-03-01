Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

Dončić proslavio 27. rođendan u stilu, Lakersi pomeli Warriorse

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Dončić proslavio 27. rođendan u stilu, Lakersi pomeli Warriorse
Foto: David Gonzales

Lakersi razmontirali Warriorse, Dončić slavio rođendan s 26 zabijenih koševa. Pelicansi i Hornetsi nastavljaju pobjednički niz, a Miami je prekinuo crnu seriju poraza pobjedom protiv Houstona

Admiral

Los Angeles Lakersi su sinoć u San Franciscu sa 129-101 slavili protiv Golden State Warriorsa, a Luka Dončić proslavio je svoj 27. rođendan s 26 poena, osam asistencija i šest skokova za pobjedničku momčad. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

Lakersi su primili prva dva poena u utakmici, a zatim su postigli sljedećih 10 na putu do vodstva koje nikada nisu ispustili. LeBron James je utakmicu završio s 22 koša, devet asistencija i sedam skokova. Golden State je imao samo jednog strijelca s više od 12 poena: Guija Santosa, koji je završio s 14., a Moses Moody dodao je 12 poena. Lakersi su šesti u Zapadnoj konferenciji s omjerom 35-24, dok su Golden State osmi s omjerom 31-29.

NBA: Los Angeles Lakers at Golden State Warriors
Foto: David Gonzales

New Orleans Pelicansi su upisali četvrtu uzastopnu pobjedu svladavši u Salt Lake Cityju sa 115-105 domaći Utah Jazz, drugi put u tri večeri. Saddiq Bey postigao je 24 poena za New Orleans, a s dvoznamenkastim učinkom su ga pratili rookie Jeremiah Fears (18), koji je dodao sezonski rekord od 11 skokova, Bryce McGowens (18 poena), Herb Jones (17) i Jordan Poole (11).

NBA: New Orleans Pelicans at Utah Jazz
Foto: Chris Nicoll

Hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao odigrao 26 minuta za Pelicanse, i uz šut iz igre 3/4 zabio je osam koševa i upisao šest skokova, pet asistencija, jednu ukradenu loptu i dvije blokade. Kod Jazza, koji je izgubio petu utakmicu zaredom, najbolji je bio Isaiah Collier s 21 ubačajem, a Keyonte George se vratio nakon šest utakmica izbivanja zbog ozljede i postigao 17 poena.

NBA: New Orleans Pelicans at Utah Jazz
Foto: Chris Nicoll

Charlotte Hornetsi su upisali četvrtu pobjedu zaredom nakon što su na gostovanju sa 109-93 nadigrali Portland Trail BlazerseBrandon Miller je zabio 26 koševa od čega je šest trica, Coby White, u svom odgođenom domaćem debiju za Hornetse nakon zamjene iz Chicaga i pauze zbog ozljede, postigao je 20 poena. Hornetsi su u zadnjoj četvrtini izgradili vodstvo od 17 poena koje nisu ispustili do kraja. Jrue Holiday predvodio je Trail Blazerse s 25 poena, a Jerami Grant je ubacio 21 koš. Charlotte zauzima deveto mjesto u Istočnoj konferenciji s 30 pobjeda i 31 porazom, dok je Portland deveti na Zapadu s omjerom 29-32.

NBA: Portland Trail Blazers at Charlotte Hornets
Foto: Scott Kinser

Miami Heat su kod kuće sa 115-105 bili bolji od Houston Rocketsa, a Bam Adebayo je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s double-double učinkom od 24 poena i 11 skokova. Pelle Larsson je ubacio 20 koševa, a Tyler Herro 18 za Heat koji je prekinuo niz od dva poraza. Kevin Durant postigao je najviše poena na utakmici, 32 poena, i dodao osam asistencija za Rocketse. Amen Thompson (20 poena, 11 skokova) i Tari Eason (10 poena, 11 skokova) dodali su double-double, dok je Reed Sheppard za Houston postigao 14 poena i imao pet asistencija za Houston koji je treća momčad Zapada (37-22).

NBA: Houston Rockets at Miami Heat
Foto: Sam Navarro

Toronto Raptorsi su prekinuli niz od dva poraza pobijedivši na gostovanju sa 134-124 Washington Wizardse. Do slavlja ih je predvodio Immanuel Quickley s 27 poena i 11 asistencija. Brandon Ingram je dodao 24 koša, a RJ Barrett 21 za Toronto koji je u drugom poluvremenu imao šut od nevjerojatnih 71,4 posto. Toronto je šutirao 60 posto iz igre tijekom utakmice. Will Riley je s 19 poena predvodio Wizardse, a slijedili su ga Bilal Coulibaly i Kyshawn George s po 14 poena. 

NBA: Toronto Raptors at Washington Wizards
Foto: Geoff Burke

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja je opet promijenio imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom u kojoj se predstavio u novom izdanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026