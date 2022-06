Dončić uoči Hrvatske: Iznenadio sam se zbog Bogdanovića...

Hrvatska košarkaška reprezentacija će u trećem kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2023. godine snage odmjeriti protiv Slovenije. Utakmica se igra u Stožicama u petak 30. lipnja s početkom u 20.15.

Hrvatska u omjeru 1-3 zauzima posljednje, četvrto mjesto skupine C, dok je Slovenija druga s omjerom 2-2 stoga su odabranicima Mulaomerovića bodovi itekako važni.

Arena u Stožicama je rasprodana, a euforija uoči susreta raste. Hrvatsku čeka težak zadatak protiv Slovenaca koji će imati veliku podršku domaćih navijača.

- Igrati pred punom dvoranom koja navija za tebe će biti spektakl. Znamo da će gotovo cijela Slovenija pratiti ovu utakmicu i zahvalni smo što možemo igrati pred tolikom publikom - rekao je Luka Dončić na konferenciji za medije nakon čega se osvrnuo na hrvatsku reprezentaciju:

- Radi se o dobroj momčadi. Zubac, Bogdanović i Hezonja su jako opasni igrači, osobito Bogdanović koji je njihov vođa. Bio sam iznenađen da ga nisu puno koristili prošlog puta. Mislim da će fokus biti na njemu.

Goran Dragić reprezentaciji Slovenije vratio se nakon pet godina kako bi im pomogao na putu do Mundobasketa koji počinje 25. kolovoza 2023.

- Jedva čekamo da počne utakmica. Znamo koliko je važna. Ne mogu dočekati da obučem slovenski dres i da zaigram pred punim Stožicama. I naravno da idemo po pobjedu - rekao je Dragić pa dodao:

- Hrvatska ima jako dobru momčad - Hezonja, Bogdanović, Zubac i drugi. Imaju dosta iskustva, ali znamo da individualci ne pobjeđuju. Momčad donosi pobjede. Ali nećemo ih podcijeniti. Igramo pred svojim navijačima i napravit ćemo sve da pobijedimo.

Ante Žižić je uoči susreta u Stožicama rekao da se Dončića mora kontinuirano napadati i pokušati izmoriti dok igra obranu jer nije poznat kao najbolji obrambeni igrač'. Novinari su ga pitali kako navedeno komentira na što se Luka nasmijao pa odgovorio:

- Ne znam što bih rekao na to. Imam druge motive. Ne pratim što se priča po medijima, to me ne motivira - rekao je Dončić kojega su na početku sezone kritizirali zbog pokojeg kilograma viška.

- Kada bih slušao sve te priče o sebi, vjerojatno bih bio zabrinut. Tako da preferiram ne osvrtati se na takve komentare, ne zanima me to - zaključio je.

