Obavijesti

Sport

Komentari 0
JURICA PRŠIR

Donedavni kapetan Gorice zabio svoj prvi gol za poljsku Wislu

Piše HINA, Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Donedavni kapetan Gorice zabio svoj prvi gol za poljsku Wislu
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Istra 1961 u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

On je u seniorski nogomet ušao kao igrač druge momčadi Hajduka, a u listopadu 2020. godine prešao je u Goricu

Admiral

Hrvatski veznjak Jurica Pršir postigao je svoj prvi pogodak za Wislu iz Plocka kojim je svom sastavu osigurao minimalnu 1-0 domaću pobjedu protiv Radomiaka u 11. kolu poljskog nogometnog prvenstva.

Donedavni kapetan Gorice Pršir postigao je pogodak u 15. minuti, a na terenu je bio do 70. minute. Wisla Plock je sada 10. na ljestvici sa 14 bodova, dok je Radomiak 16. s osam bodova. Vodi Gornik Zabrze sa 26 bodova, jedan manje ima Lech Poznan.

Podsjetimo, Pršir je prve nogometne korake napravio je u mlađim uzrastima NK Zagreba i Dinama, a u seniorski nogomet ušao je kao igrač druge momčadi Hajduka. U listopadu 2020. godine prešao je u Goricu, čije je boje branio sve do kraja sezone 2025./2026.

Gorica i Lokomotiva sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Lokomotiva sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Spektakularne nove fotke Kranjčevićeve, Doma sportova i bazena Špansko. Prizori iz zraka
PTIČJA PERSPEKTIVA

FOTO Spektakularne nove fotke Kranjčevićeve, Doma sportova i bazena Špansko. Prizori iz zraka

Novi stadion u Kranjčevićevoj uskoro će imati spojen krov, napreduju radovi na unutrašnjosti. Dom sportova ima novi krov, a bazen Špansko je pušten u funkciju. Napomena: fotografije su snimljene početkom rujna
Bilić mijenja Dalićevu tradiciju
USKORO NOVI POPIS

Bilić mijenja Dalićevu tradiciju

Pred 'vatrenima' su završni dvoboji Lige nacija protiv Engleske i Češke, a Slaven Bilić priprema novi popis. Izbornik će pritom povući drukčiji potez od svog prethodnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026