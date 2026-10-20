Donedavni kapetan Gorice zabio svoj prvi gol za poljsku Wislu

Hrvatski veznjak Jurica Pršir postigao je svoj prvi pogodak za Wislu iz Plocka kojim je svom sastavu osigurao minimalnu 1-0 domaću pobjedu protiv Radomiaka u 11. kolu poljskog nogometnog prvenstva.

Donedavni kapetan Gorice Pršir postigao je pogodak u 15. minuti, a na terenu je bio do 70. minute. Wisla Plock je sada 10. na ljestvici sa 14 bodova, dok je Radomiak 16. s osam bodova. Vodi Gornik Zabrze sa 26 bodova, jedan manje ima Lech Poznan.

Podsjetimo, Pršir je prve nogometne korake napravio je u mlađim uzrastima NK Zagreba i Dinama, a u seniorski nogomet ušao je kao igrač druge momčadi Hajduka. U listopadu 2020. godine prešao je u Goricu, čije je boje branio sve do kraja sezone 2025./2026.