Donirao majci jetru, a sad vodi Cibaliju prema HNL-u: Robert Perić-Komšić 'utrpao' dva gola!

Robertu Periću-Komšiću, nogometašu koji je prije nekoliko mjeseci donirao majci Ljiljani dio jetre i tako joj spasio život, liječnici nisu mogli garantirati da će se vratiti profesionalnom nogometu, a evo njega, trese mreže po drugoj ligi (Prva nogometna liga) kad god stigne!

Nakon što je napadač Cibalije u 10. kolu ušao u igru u 80. minuti i u istoj minuti zabio gol za bod protiv Dugopolja (1-1), Perić-Komšić zabio je i u slavlju protiv Croatije iz Zmijavaca (2-0), a sjajan niz nastavio je i protiv Kustošije (2-2)!

Perić-Komšić je utrpao dva gola, dvaput donio vodstvo svojoj momčadi (1-0, 2-1), no Cibalia je na koncu spašavala bod budući da je u 88. ostala s igračem manje.

Utakmica u Dugopolju bila je njegov prvi nastup od prve minute nakon transplantacije.

- To mi je bila šesta utakmica ukupno poslije operacije, prvi start i prvi gol. Bio sam malo nervozan, emotivno sam to sve doživio. Na prvih pet utakmica su me došli gledati roditelji, a baš na tu šestu nisu ha, ha. Posvetio sam im i taj pogodak. Nadam se da će biti sretniji, pozitivniji. Gledam samo naprijed, a sve ovo ostalo je iza mene. Ponosan sam na obitelj i na sebe - kazao je bivši U19 reprezentativac Hrvatske za Slobodnu Dalmaciju.

Za sebe kaže da nije heroj, no svojoj majci on to zasigurno jest! Sad je na učinku od četiri gola u osam utakmica i na dobrom je putu da postane najbolji topnik Druge HNL. Više od njega zabio je tek Pelko (Vukovar, pet golova).

Cibalia je remijem izbila na vrh tablice s 21 bodom, jednim više od drugoplasiranog Rudeša koji će u 12. kolu ugostiti Jarun.

