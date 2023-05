Donirao majci jetru, vratio se na teren, a sad mu sudac opsovao majku? 'Ovo... Zacrnilo mi se'

U posljednjem kolu drugog ranga hrvatskog nogometa Cibalia i Rudeš su remizirali (1-1), ali su nogometaši iz Vinkovaca imali igrača manje od 27. minute kad je pocrvenio Robert Perić-Komšić zbog okršaja sa sucem Antom Sočom.

Podsjetimo, Perić-Komšić je prošle godine donirao majci 70 posto jetre te se nakon toga vratio na nogometni teren, a sad tvrdi da mu je sudac Sočo opsovao majku što je dovelo do reakcije i isključenja.

- Napravio sam faul na Pavkoviću i sudac Sočo dao mi je žuti karton. Nešto ranije istrpio sam i teži prekršaj, pa nije vadio kartone. To me iživciralo. Rekao sam mu: "Daj, nemoj me zajebavat, ne možeš biti takav majmun da mi za ovo daš karton" - rekao je za portal Vinkulja.hr pa nastavio:

- Sočo je na to rekao: "Je?at ću ti majku u pi*ku poslije, kome govoriš da je majmun?!". I dao mi drugi žuti karton. Zacrnilo mi se pred očima, ne zbog kartona, nego što mi je opsovao majku. Da mi je bilo što rekao, ništa se od ovog ne bi dogodilo. A ovo... Nema se tu što posebno objašnjavati.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Posebno je Robert bio osjetljiv na tu psovku i ne može oprostiti sucu. Imao mu je što za poručiti pa će za to vjerojatno biti kažnjen.

- Da mi je štogod drugo rekao, sve u redu. Ali, ovu psovku ne bih mu oprostio ni za što na svijetu. I iskreno, uopće me ne zanima koliku ću kaznu dobiti zbog ovoga. Razgovarao sam nakon utakmice s kontrolorom suđenja Svilokosom. Ne smatram potrebnim naš razgovor iznositi u javnost. I ne zanima me hoće li Sočo biti kažnjen.