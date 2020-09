Uz Azarenku i Muguruzu, koje su pod njegovim vodstvom postale broj jedan, Sumyk je radio s Eugenie Bouchard, Anastasijom Pavlju\u010denkovom i posljednje, po drugi put, s Verom Zvonarevom s kojom je bio na ameri\u010dkom dijelu Toura.

<p>Amerikanka Amanda Anisimova izbacila je<strong> Donnu Vekić </strong>u prvom kolu WTA turnira u Rimu, a kada se ondje već Osječanka nije ukazala u najboljoj formi, jest s novim licima u svom stožeru. Točnije, trenerskim licem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Donna Vekić i društvo na koncertu Gibonnija</strong></p><p>Kako je već prije tri tjedna procurilo u javnost, Vekić je u Rimu započela suradnju s novim trenerom<strong>, Samom Sumykom</strong> (53). Riječ je o Francuzu koji ima bogat trenerski pedigre na WTA Touru i, bitnije, zna kako se osvaja Grand Slam i kako dovesti tenisačicu do svjetskog broja jedan.</p><p>Sumyk ima čak četiri trenerska Grand Slama, dva s <strong>Viktorijom Azarenkom</strong> (Australian Open, 2012. i 2013.) te dva s <strong>Garbine Muguruzom </strong>(Roland Garros 2016. i Wimbledon 2017.), Doduše, na Wimbledonu zbog rođenja djeteta nije bio s njom ta dva tjedna, već je Španjolki pratnja bila Conchita Martinez.</p><p>Uz Azarenku i Muguruzu, koje su pod njegovim vodstvom postale broj jedan, Sumyk je radio s Eugenie Bouchard, Anastasijom Pavljučenkovom i posljednje, po drugi put, s <strong>Verom Zvonarevom </strong>s kojom je bio na američkom dijelu Toura.</p><p>Dakle, na "papiru" Sumyk čak i jače zvuči od <strong>Torbena Beltza</strong> koji je <strong>Angelique Kerber </strong>usmjerio prema WTA tronu i tituli Grand Slam pobjednice, pa joj se vratio nakon dvoipolgodišnje suradnje s Vekić čiji završetak još uvijek nije posve razjašnjen. Beltz je, podsjetimo, u svom kratkom objašnjenju kazao da su se razmimoilazili u pogledu treninga i turnira, a Vekić se na to samo nasmijala uz poruku "prvi put to čujem".</p><p>Uglavnom, nakon Beltza, pod kojim je Donna zakoračila u Top 20 i prvo Grand Slam četvrtfinale, pridružio joj <strong>Nikola Nick Horvat</strong> s kojim je odradila američki dio, no to je ionako bila samo privremena suradnja. Sada sa Sumykom kreće u nove pobjede...</p>