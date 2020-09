Donna je nestala za 64 minute, Pironkova odjurila u osminu...

Bugarka nije više od tri godine odigrala profesionalni meč, ali Vekić nije imala recept za njenu igru. S čak devet dvostrukih pogrešaka ispala je u trećem kolu US Opena (6-4, 6-1)

<p>Više od tri godine nije je bilo na teniskim terenima. Posvetila se majčinstvu, a na prvom turniru nakon povratka igra kao preporođena. Treća žrtva Bugarke <strong>Cvetane Pironkove</strong> (32) bila je Hrvatica <strong>Donna Vekić</strong> (24).</p><p>Pironkova je pobijedila u trećem kolu US Opena 6-4, 6-1 za samo sat i četiri minute i tako nastavila fenomenalan niz protiv Osječanke. Četvrta čista pobjeda bez izgubljenog seta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novak i Donna zabavljaju se u Zadru</strong></p><p>Vekić je mogla i trebala bolje protiv Cvetane koja je iskoristila ponuđeno. Prije svega, čak devet dvostrukih pogrešaka svoje protivnice. Nevjerojatna je Bugarki bila iskorištenost drugog servisa, nije izgubila nijedan poen (24/24).</p><p>Pironkova će u borbi za četvrtfinale igrati protiv pobjednice dvoboja između Amerikanke <strong>Madison Keys</strong>, sedme nositeljice, i Francuskinje <strong>Alize Cornet</strong>.</p><h2>Diskvalificirane prve nositeljice ženskih parova</h2><p>Prve nositeljice US Opena u konkurenciji ženskih parova, Francuskinja <strong>Kristina Mladenović</strong> i Mađarica <strong>Timea Babos</strong> diskvalificirane su s turnira odlukom lokalnih zdravstvenih dužnosnika, objavili su organizatori.</p><p>Mladenović je prošloga tjedna trenirala s Benoitom Paireom koji je bio pozitivan na testiranju na koronavirus i stoga je izbačen s turnira i prije njegova početka.</p><p>"Dužnosnici javnog zdravstva u okrugu Nassau odredili su karantenu za sve koji su bili u dužem kontaktu s osobom koja pozitivna na COVID-19. Kako je Kristina Mladenović jedna od takvih osoba, a natjecanje ženskih parova je već počelo, ona i njezina partnerica Timea Babos su diskvalificirane", objavili su organizatori US Opena.</p><p>U petak se dogodila slična situacija uoči susreta 3. kola turnira tenisača između Adriana Mannarina i Alexandera Zvereva. Mannarino je također trenirao s Paireom te je trebao biti diskvalificiran, ali nakon više od tri sata teških pregovora ipak mu je dopušten nastup. Na kraju je ipak izgubio.</p>