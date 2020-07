Osje\u010danka mu je u odgovoru znakovito napisala komentar uz smajli\u0107e koji umiru od smijeha:

<p>Nijemac <strong>Torben Beltz</strong> (43) bio je trener hrvatske tenisačice <strong>Donne Vekić</strong> (24) više od dvije i pol godine, no ta je suradnja završila netom prije nastavka WTA toura zbog pandemije korona virusa. Što je tomu razlog? Sudeći prema objavama na Twitteru, teško je razaznati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Donna i Novak uživaju na koncertu Gibonnija</strong></p><p>"Hej, nažalost Donna i ja imali smo drugačiju viziju oko rasporeda treninga i turnira na povratku toura, zbog čega idemo svatko svojim putem!", napisao je Beltz i dodao:</p><p>"Hvala Donni na zadnje dvije i pol godine, bila je sjajna vožnja i uživao sam u zajedničkom vremenu. Sretno ti u budućnosti. Spreman sam za novu pustolovinu."</p><p>Osječanka mu je u odgovoru znakovito napisala komentar uz smajliće koji umiru od smijeha:</p><p>"Pa ovo je prvi put da čujem o različitim pogledima na raspored treninga i turnira...?"</p><p>Kako god, Beltz s Donnom nije uspio postići uspjeh koji je napravio sa sunarodnjakinjom Angelique Kerber (32), koju je odveo do svjetskog broja jedan i dvije Grand Slam titule 2016., Australian Opena i Wimbledona.</p><p>Vekić, trenutačno 24. igračica svijeta, devet mjesta iza Petre Martić (29), još je prije nekoliko mjeseci vrlo pohvalno govorila o Beltzu.</p><p>- Slažemo se odlično i van terena, čak i kad imam privatne probleme, trener je tu za mene. Usmjerio je moj rad u boljem pravcu i zato mu više vjerujem. Npr., kad nismo oko nekih situacija imali isto mišljenje, vjerovala sam njemu - rekla je još jesenas Donna u <a href="https://www.24sata.hr/sport/odmorila-sam-se-na-maldivima-i-sada-napadam-svjetski-vrh-659698" target="_blank">razgovoru za 24sata</a>.</p><p>- I Donna je jednog dana zasigurno sposobna osvojiti Grand Slam. Četvrtfinalom US Opena potvrdila je da je tu, u drugim tjednima Grand Slamova. Bude li igrala najbolji tenis, može ga osvojiti. U ženskom tenisu u prvih 30 svaka može pobijediti svaku. Za nju nema limita, zbilja može pobijediti bilo koga na touru - govorio je Beltz u veljači za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/tenis/ekskluzivno-donna-vekic-i-njen-trener-torben-beltz-za-dnevnik-nove-tv---593053.html" target="_blank">Novu TV</a>.</p><p>Do toga će cilja Hrvatica ipak s nekim drugim u timu.</p>