Donna-san u Japanu ko doma: Sjajna Vekić juri prema finalu...

Sjajna Donna Vekić nastavlja skidati skalpove na turniru iz Premier serije u Tokiju. Nakon što je pala prošlogodišnja osvajačica US Opena, Sloane Stephens, odgovor na igru naše Donne nije imala ni četvrta na svijetu, Caroline Garcia.

Tijekom cijele sezone traži priliku, turnir ne kojem će sve sjesti na svoje mjesto. Osječanka Donna Vekić igra svoju najbolju sezonu u karijeri. Premda u njoj (još) nije osvojila titulu (poraz u finalu Washingtona od Kuznjecove nakon meč-lopti), pokazala je najzreliju igru, naporno trenirala, kako sama kaže, i strpljivo čekala gdje će joj se otvoriti.

I dočekala je. Zasjala je na jakom WTA Premier turniru u Tokiju, u malom ždrijebu s većinom najboljih tenisačica svijeta. Iskoristila je “fobiju od Azije” kod Sloane Stephens (6-23 u mečevima na azijskom kontinentu), nadmudrila Johannu Kontu, koja ju je prije tri mjeseca zaustavila u polufinalu na travi Nottinghama, a onda je u četvrtfinalu došla do najznačajnije pobjede. Nakon tri poraza u nizu od Caroline Garcije, Donna je ovaj put izabrala pravu taktiku. Dubokim loptama trebalo je “samo” ostati u poenu i dočekati pogrešku Francuskinje, a uz dobar servis to je i funkcioniralo.

Third time lucky!@DonnaVekic takes her third match point to beat @CaroGarcia at @TorayPPO 6-3, 6-4! #東レppoテニス pic.twitter.com/3f6qewtmiZ