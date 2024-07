Donna Vekić doznala suparnicu u polufinalu Wimbledona...

Još samo dva koraka ostala su do trona na najvećem teniskom turniru na svijetu. Donna Vekić je u četvrtfinalu izbacila Lulu Sun (5-7, 6-4, 6-1) i emotivno proslavila uspjeh karijere, ali nije tu kraj. Želi otići do trofeja na Wimbledonu, a sada smo i doznali tko joj stoji na putu do finala.

Donna će u četvrtak igrati svoj polufinalni meč, termin će biti naknadno poznat, a suparnica će joj biti sedma tenisačica svijeta Jasmine Paolini (28). Ona je za sat vremena igre demolirala Amerikanku Navarro i prepustila joj tek tri gema (6-2, 6-1). Na WTA razini osvojila je tek jedan turnir, ove godine u Dubaiju. Igrala je i finale Roland Garrosa, ali je izgubila od Swiatek. Zanimljivo, prije tri godine bila je najbolja na turniru u Bolu.

Wimbledon | Foto: Isabel Infantes

Vekić i Paolini triput su igrale međusobno, a svaki put je meč završio u dva seta. Prvi put su se susrele prije tri godine u kvalifikacijama Cincinnatija kada je Talijanka slavila sa 7-6, 6-2. Donna je uzvratila nekoliko mjeseci kasnije u Courmayeuru kada ju je deklasirala 6-0, 6-2, a posljednji put igrale su u kolovozu prošle godine u Montrealu. Paolini je pobijedila sa 7-6, 6-2.

Hrvatska tenisačica je ulaskom među četiri najbolje zaradila 846 tisuća eura! Pobjednici Wimbledona pripast će čak 3,2 milijuna eura, dok će gubitnica u finalu zaraditi 1,66 milijuna eura. Donna je u karijeri zaradila 6,5 milijuna dolara, ali ovo je uvjerljivo najveći novac od jednog turnira.

Wimbledon | Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Donna je postala tek treća Hrvatica u polufinalu Grand Slam turnira. Mirjana Lučić Baroni je na Wimbledonu ušla među četiri najbolje, kao i na Australian Openu 2017. godine, dok je Iva Majoli osvojila Roland Garros 1997. godine.