Ovo je prvi međunarodni turnir u svijetu za djecu do devet godina. Ja sam na prvom turniru izgubila 6-0, 6-0, ova djeca ne mogu proći gore od mene, ha, ha, rekla je Donna Vekić
Donna Vekić otvorila First Slam! 'Samo želim da djeca uživaju, svi zapamte iskustvo iz Osijeka'
Pedesetak djece iz sedam zemalja sudjelovat će na šestodnevnom teniskom sportskom događaju u Osijeku nazvanom First Slam. Radi se o zanimljivom međunarodnom dječjem sportskom teniskom turniru u organizaciji Donne Vekić, koja je i osnivačica ovoga turnira, te njenog tima kojega predvodi njen otac Igor Vekić.
Namijenjen je djeci do devet godina i zamišljen kao događaj koji će mladim tenisačima pružiti priliku da dožive iskustvo igranja na osječkim terenima inspiriranima sa sva četiri Grand Slam turnira, ali će i tijekom narednih dana imati niz zanimljivih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Naravno, među njima je susret s Donnom Vekić sa kojom će gledati i premijerno prikazan dokumentarni film o njoj i njenom sportskom putu.
- Ovo je prvi međunarodni turnir na svijetu namijenjen djeci do devet godina. Doživjet će puno toga, a i igrat će na četiri javna terena koje smo moja obitelj i ja izgradili u Osijeku tijekom godina, to je projekt na koje smo jako ponosni. Želim da se zabave i uživaju, da ne budu opterećeni rezultatima, jer, sjećam se svog prvog turnira kojega sam izgubila 6-0, 6-0, i kako god prošli, ne mogu proći gore od mene. Želim da zapamte ovo iskustvo u Osijeku, upoznaju nove prijatelje i dobiti motivaciju za dalje - kazala je Donna koja je, dakako, došla na otvorenje turnira.
Projekt se održava pod pokroviteljstvom Donne Vekić i njene platforme Premier Tennis Show, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta te gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom.
- Hvala djeci na iskazanom interesu, ali i roditeljima, jer sam dijelio, a dijelim i dalje, sva njihova iskustva na sportskom putu njihove djece. To je još jedan razlog zbog čega smo odlučili realizirati ovu ideju; kako bi roditeljima olakšali posao, a njihov zadatak je da djeci približe tenis i omoguće im što je moguće više u tom sportu. Isto tako smo supruga i ja radili s Donnom kada je bila u toj dobi - rekao je Igor Vekić, direktor turnira dodajući kako će se u narednom tjednu prema malim tenisačima svi ponašati kao da su šampioni.
- Vi to i jeste! Ovdje nije fokus na rezultat, nego na vaš doživljaj svega. Mi ćemo vam pružiti jedinstvene uvijete; Grand Slam podloge koje gledate na TV-u, imat ćete glavne suce, čak i sakupljače loptica. Želimo vas motivirati da što duže ostanete u sportu - rekao je Vekić i dobio pljesak od djece kada su čuli da će imati sakupljače loptica.
Vekić je također istaknuo kako je ovo samo jedan od projekata koje radi obitelj Vekić u Osijeku jer žele da Donna svojim utjecajem ostavi traga u svom gradu i sportu, prije svega prema djeci i mladima.
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