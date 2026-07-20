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BRAVO, DONNA

Donna Vekić otvorila First Slam! 'Samo želim da djeca uživaju, svi zapamte iskustvo iz Osijeka'

Piše Danijela Mikola,
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Donna Vekić otvorila First Slam! 'Samo želim da djeca uživaju, svi zapamte iskustvo iz Osijeka'
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Osijek: Otvorenje First Slam međunarodni teniski turnir koji djeci pruža iskustvo Grand Slama | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ovo je prvi međunarodni turnir u svijetu za djecu do devet godina. Ja sam na prvom turniru izgubila 6-0, 6-0, ova djeca ne mogu proći gore od mene, ha, ha, rekla je Donna Vekić

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Pedesetak djece iz sedam zemalja sudjelovat će na šestodnevnom teniskom sportskom događaju u Osijeku nazvanom First Slam. Radi se o zanimljivom međunarodnom dječjem sportskom teniskom turniru u organizaciji Donne Vekić, koja je i osnivačica ovoga turnira, te njenog tima kojega predvodi njen otac Igor Vekić. 

Namijenjen je djeci do devet godina i zamišljen kao događaj koji će mladim tenisačima pružiti priliku da dožive iskustvo igranja na osječkim terenima inspiriranima sa sva četiri Grand Slam turnira, ali će i tijekom narednih dana imati niz zanimljivih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Naravno, među njima je susret s Donnom Vekić sa kojom će gledati i premijerno prikazan dokumentarni film o njoj i njenom sportskom putu.

Osijek: Otvorenje First Slam međunarodni teniski turnir koji djeci pruža iskustvo Grand Slama
Osijek: Otvorenje First Slam međunarodni teniski turnir koji djeci pruža iskustvo Grand Slama | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ovo je prvi međunarodni turnir na svijetu namijenjen djeci do devet godina. Doživjet će puno toga, a i igrat će na četiri javna terena koje smo moja obitelj i ja izgradili u Osijeku tijekom godina, to je projekt na koje smo jako ponosni. Želim da se zabave i uživaju, da ne budu opterećeni rezultatima, jer, sjećam se svog prvog turnira kojega sam izgubila 6-0, 6-0, i kako god prošli, ne mogu proći gore od mene. Želim da zapamte ovo iskustvo u Osijeku, upoznaju nove prijatelje i dobiti motivaciju za dalje - kazala je Donna koja je, dakako, došla na otvorenje turnira.

Projekt se održava pod pokroviteljstvom Donne Vekić i njene platforme Premier Tennis Show, u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta te gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom.

- Hvala djeci na iskazanom interesu, ali i roditeljima, jer sam dijelio, a dijelim i dalje, sva njihova iskustva na sportskom putu njihove djece. To je još jedan razlog zbog čega smo odlučili realizirati ovu ideju; kako bi roditeljima olakšali posao, a njihov zadatak je da djeci približe tenis i omoguće im što je moguće više u tom sportu. Isto tako smo supruga i ja radili s Donnom kada je bila u toj dobi - rekao je Igor Vekić, direktor turnira dodajući kako će se u narednom tjednu prema malim tenisačima svi ponašati kao da su šampioni.

Osijek: Otvorenje First Slam međunarodni teniski turnir koji djeci pruža iskustvo Grand Slama
Osijek: Otvorenje First Slam međunarodni teniski turnir koji djeci pruža iskustvo Grand Slama | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Vi to i jeste! Ovdje nije fokus na rezultat, nego na vaš doživljaj svega. Mi ćemo vam pružiti jedinstvene uvijete; Grand Slam podloge koje gledate na TV-u, imat ćete glavne suce, čak i sakupljače loptica. Želimo vas motivirati da što duže ostanete u sportu - rekao je Vekić i dobio pljesak od djece kada su čuli da će imati sakupljače loptica.

Vekić je također istaknuo kako je ovo samo jedan od projekata koje radi obitelj Vekić u Osijeku jer žele da Donna svojim utjecajem ostavi traga u svom gradu i sportu, prije svega prema djeci i mladima.

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