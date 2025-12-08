Obavijesti

JAČA NEGO IKAD

FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama
Put do teniskog vrha za Amandu Anisimovu nije bio popločan samo pobjedama, već i teškom borbom s mentalnim zdravljem, pritiskom javnosti i okrutnim online zlostavljanjem koje ju je gotovo stajalo karijere. | Foto: Instagram
