FOTO Kritizirali je zbog grudi. Povukla se, vratila pa rasturila

Amanda Anisimova se, nakon godina borbe s mentalnim zdravljem, obiteljskom tragedijom i online zlostavljanjem, trijumfalno vratila vrhunskim teniskim rezultatima u 2025. i finalima dva Grand Slama
Put do teniskog vrha za Amandu Anisimovu nije bio popločan samo pobjedama, već i teškom borbom s mentalnim zdravljem, pritiskom javnosti i okrutnim online zlostavljanjem koje ju je gotovo stajalo karijere.
Svijet je za Amandu Anisimovu prvi put čuo kada je kao 17-godišnjakinja, naizgled niotkuda, stigla do polufinala Roland Garrosa 2019. godine.
Njezini udarci bili su razorni, a tehnika besprijekorna. Pobijedivši tadašnju braniteljicu naslova Simonu Halep, postala je teniska senzacija.
Osvojila je i svoju prvu WTA titulu sa samo 17 godina, a teniski stručnjaci predviđali su joj blistavu budućnost.
No, iza kulisa, pritisak je postajao neizdrživ. Iste godine, neposredno pred US Open, doživjela je strašnu obiteljsku tragediju - iznenadnu smrt oca i dugogodišnjeg trenera Konstantina.
Taj je gubitak ostavio dubok trag, a teret očekivanja postajao je sve teži. Uspjesi su postali rjeđi, a borba na terenu sve očitija.
Godine koje su uslijedile bile su obilježene nedosljednošću. Iako je 2022. imala bljeskove stare slave, poput četvrtfinala Wimbledona, unutarnja bitka postajala je sve teža. U svibnju 2023., u dobi od samo 21 godine, donijela je hrabru odluku.
"Bok ljudi. Mislila sam objaviti post u kojem ću objasniti što se događa", napisala je na Instagramu. "Stvarno se borim sa svojim mentalnim zdravljem i izgaranjem od ljeta 2022. Postalo je neizdrživo biti na teniskim turnirima. U ovom trenutku, moj prioritet je mentalno blagostanje i uzimanje pauze na neko vrijeme."
Ta je pauza trajala sedam mjeseci. Umjesto svakodnevnih treninga, Anisimova je radila ono što većina njezinih vršnjaka radi – putovala je, provodila vrijeme s prijateljima i obitelji te čak upisala semestar psihologije i poslovanja na Sveučilištu Nova Southeastern na Floridi.
Otkrila je i strast prema slikanju, koje joj je postalo utočište.
Forsirala sam se cijeli život jer nikad nisam uzimala pauze, izjavila je kasnije i dodala: Osjećala sam da jednostavno nije pošteno prema meni da se nastavljam tjerati kao da nisam ljudsko biće.
Osim pritiska rezultata i osobnih tragedija, Anisimova se suočavala s još jednim demonom – neprestanim online zlostavljanjem.
Kao javna osoba, bila je izložena lavini komentara, a mnogi su bili usmjereni na njezin fizički izgled. Anonimni trolovi secirali su njezino tijelo, ostavljajući okrutne poruke.
Priznala je da je bilo puno ljudi koji su je vrijeđali i govorili da je debela, da nema sportski dio, da ima prevelike grudi, a i sama je znala da nije savršena, ali nije odustala od namjere da se dotjera i na kraju vrati tenisu te pokaže da je i dalje vrhunska igračica.
Jedna od njih, koju je javno podijelila, glasila je: "Najneatletskije tijelo ikad! Uska ramena i divovske grudi."
Drugi su je kritizirali zbog navodne prekomjerne težine, tvrdeći da s takvim tijelom nikada neće postati svjetski broj jedan.
Neki su čak išli toliko daleko da su joj predlagali operaciju smanjenja grudi, povlačeći paralele sa Simonom Halep.
Foto: Toby Melville/REUTERS
Količina ljudi koji svakodnevno komentiraju moje tijelo na društvenim mrežama... Nikad neću shvatiti tu hiperfiksaciju, odgovorila im je. Takvi su komentari nedvojbeno pridonijeli njezinom narušenom mentalnom zdravlju.
Odluka o pauzi pokazala se ključnom. Vrativši se na Tour početkom 2024. kao 442. igračica svijeta, Anisimova je bila osvježena i s novom perspektivom.
Polako, ali sigurno, gradila je svoj povratak. Četvrto kolo Australian Opena i prvo WTA 1000 finale na Canadian Openu bili su najava onoga što slijedi.
Godina 2025. postala je njezina godina iskupljenja. Sve se posložilo, a kulminacija je stigla na svetoj travi Wimbledona, gdje je igrala finale.
Nakon posljednjeg poena četvrtfinala pala je na travu, a osmijeh joj je prekrio lice.
Ovo je za mene super poseban preokret, s obzirom na to gdje sam bila prije godinu dana, izjavila je.
Prošla sam puno toga. Mislim da sam naučila mnogo lekcija, o sebi i kako se nositi s određenim situacijama. Sada sve sjeda na svoje mjesto, kazala je.
Amanda Anisimova je, stavljajući svoje zdravlje na prvo mjesto, pokazala da je moguće ne samo vratiti se, već se vratiti jači nego ikad.
Kasnije je izborila i finale US Opena.
