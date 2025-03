Donosimo veliki vodič za naše navijače: U Pariz autom s ekipom već za 50 eura po osobi

Hrvatska je na Poljudu pobijedila Francusku 2-0 u četvrtfinalu Lige nacija, a to je samo dodatan poticaj da hrvatski navijači u još većem broju pohrle u Pariz kako bi podržali “vatrene” u borbi za Final Four. Prodano je oko 3600 ulaznica za gostujući sektor, a očekuje se još petstotinjak navijača po ostalim sektorima.

Do Francuske za 50-ak eura autom po osobi

No tek je sad krenula “nabavka” ulaznica za ostatak stadiona, a snalažljivi Hrvati uvijek će pronaći put do tribina. Što se puta tiče, idete li iz Zagreba, ispred vas je 1080 kilometara koje trebate prevaliti automobilom.

Ekipa od četvero ljudi koja se izmjenjuje za volanom uz nekoliko stajanja tu rutu može proći za oko 13 sati, a ima li onih koji neće previše stajati, mogu to napraviti i za pola dana. Što se troškova tiče, u jednom smjeru ćete na cestarine, vinjete i gorivo potrošiti oko 170 eura pa do Pariza praktički možete za 50 eura ako podijelite troškove.

Tu su i autobusne linije, a u autobusu ćete gotovo sigurno provesti cijeli dan. Uglavnom su to linije koje kreću rano ujutro ili kasno navečer, a odlučite li se za tu vrstu prijevoza, bolje je da na put krenete - odmah. I to po cijeni od pedesetak eura nadalje, ovisi o prijevozniku.

Ista je stvar i s vlakom, ali s obzirom na kulturu putovanja vlakom u Hrvatskoj posljednjih godina, kao i brzinu prijevoza, tu činjenicu možemo ostaviti po strani.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski navijači u Parizu će imati svoju 'bazu'

Mnogi navijači već su se uputili zrakoplovom do Pariza, što iz Hrvatske, iz čije prijestolnice možete put Francuske i natrag za oko 600 eura, što s različitih strana svijeta. Jedan od njih je i Ivica Šantić iz udruge navijača reprezentacije “Mi Hrvati” koji u Pariz dolazi iz Dublina.

Jedan je od organizatora navijačke zone koja će se prije utakmice u nedjelju održati u ugostiteljskom objektu “Cafe Albert Paris” na adresi 117 Rue Ordener u Parizu.

- U fan zoni očekujemo petstotinjak hrvatskih navijača tijekom dana. Vlasnik objekta ugodno se iznenadio kad sam mu rekao brojku i sve smo dogovorili. Izašli su nam u susret i rekli da možemo puštati našu glazbu, kako nema problema, a tamo će u nedjelju od 16 sati biti i naši tamburaši Hrvatski čuvari, koji su bili na završnici Lige nacija u Rotterdamu - govori nam Ivica pa nastavlja:

- Dečki dolaze već u subotu predvečer u restoran, imat će svirku, tako da hrvatska fešta počinje dan ranije.

Pogled na Poljud za vrijeme utakmice UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Fan zona kod Stade de Francea

Kako je Francuska u Europskoj uniji, problema s internetom neće biti pa će se oni koji to znaju i žele moći snaći i uz pomoć navigacije doći do fan zone, a za one “starog kova” dovoljno je da samo dođu u krug stadiona, gdje će ih do željene lokacije dovesti pjesma hrvatskih navijača.

- Fan zona smještena je na samom ulazu u stadion, odnosno samo cesta nas dijeli od ulaza na tribinu. Tako da i oni koji neće doći ciljano sigurno će čuti navijanje i doći do tamo - zaključio je Ivica.

Osim iz Hrvatske, stiže podrška iz svih dijelova svijeta, preko SAD-a, Velike Britanije, Australije pa sve do “klasične” Austrije, Njemačke, Irske i zemalja u kojima su brojni Hrvati otišli potražiti sreću. A prije odlaska u fan zonu, mnogi će navijači potražiti duševni mir na Dan Gospodnji od 12 sati.

Ne bi bilo prvi put da se hrvatski nogometaši predvođeni izbornikom Dalićem dođu pomoliti prije velikog susreta, a onaj u Parizu je svakako velik. Misa će se služiti na hrvatskom jeziku u crkvi sv. Vinka Paulskog na adresi 95 Rue Sevres u Parizu.

Pjesma i navijanje na ulicama Rotterdama uoči večerašnje utakmice između Hrvatske i Španjolske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon “prvog poluvremena” Hrvatska ima veliku prednost od 2-0, a hrvatski su navijači poznati po tome da su posebno glasni na gostovanjima, kad i domaćine ostave u čudu. Na Stade de France će ih dočekati 80.000 domaćih navijača.

Ali ne bi bilo prvi put da četiri tisuće Hrvata utiša znatno glasnijeg suparnika. I nije bezveze Napoleon Bonaparte, usput budi rečeno, povijesni francuski vojskovođa, rekao: “Dajte mi 100.000 Hrvata i pokorit ću čitav svijet”. Zlatku Daliću nije potrebno 100.000, nego 11 i podrška s klupe kako bi “pokorio” Francusku.

A na tribinama će biti dovoljno i ovih 4000 koji će stići u protivničko grotlo i pokazati da je nekoć veliki francuski vojskovođa bio u pravu. A ne 100.000, nego četiri milijuna u domovini i još nekoliko stotina tisuća navijača izvan domovine bit će iznimno ponosni u nedjelju u Parizu, kad “vatreni” s ponosom krenu u boj...

Donosimo vodič za hrvatske navijače koji idu u Francusku

Stade de France, u Saint-Denisu kod Pariza, najveći je stadion u Francuskoj (kapacitet 80.698). Otvoren 1998., domaćin je sportskih i kulturnih događaja

Automobilom

Udaljenost: 1080 km

Vrijeme putovanja: 11-12 sati vožnje

Troškovi: Gorivo i cestarine u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Francuskoj. Ukupno 150-200 eura

Vlakom

Trajanje: 23 sata s presjedanjima

Cijena: Od 60 eura za najjeftinije opcije

Avionom (direktni letovi)

Croatia Airlines: Polazak ujutro 23. ožujka, povratak 24. ožujka. Cijena povratne karte oko 660 eura

Air France: Polazak popodne 23. ožujka, povratak 24. ožujka. Cijena povratne karte oko 580 eura

Jeftinije opcije:

Croatia Airlines: Povratna karta za 390 eura (ako ostanete do 25. ožujka)

Ryanairova linija prema Beauvaisu (udaljenom 100 km od Pariza): Povratne karte su povoljnije, ali zahtijevaju dodatni prijevoz do stadiona

Evo nekoliko prosječnih cijena hrane i pića u Parizu:

Pivo (0,5 l): 6-8 eura

Burger: 15-22 eura

Pizza: 16-25 eura

Tjestenina: Oko 12,5-17 eura za jela poput carbonare

Prosječan ručak: 15-25 eura za jednostavan obrok, dok ručak u srednje skupom restoranu može koštati 50-120 € za dvoje