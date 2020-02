'DORH i Uskok vrebaju i prate, ali mi radimo kako moramo...'

Sportski direktor Dinama Zoran Mamić (48), koji je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog malverzacija oko transfera, u ponedjeljak je imao druženje s medijima prvi put nakon njegova povratka u klub početkom lipnja prošle godine.

A jedan od najvećih transfera mogao bi postati onaj Danija Olma (21) u Leipzig za fiksnih 18,5 milijuna eura i razne bonuse.

- Ta fiksna svota plaća se odjednom na Dinamov račun pa idu bonusi. Treći dio je 20 posto od idućeg transfera. Što se tiče cijelog transfera, on sjeda na račun Dinama. Nije još, ali će sjesti i od toga će biti plaćena samo normalna menadžerska provizija njegovim zastupnicima - rekao je Mamić za Novu TV.

- Teško mi je reći jesam li potpuno zadovoljan transferom Olma, da smo mogli više napraviti, definitivno jesmo. Ali, nije sve bila ni naša odluka. Mi smo teoretski mogli reći Daniju da ne može ići u Leipzig, ali to ne bi bilo korektno prema njemu. Nismo mu htjeli raditi probleme, a pojavile su se i neke veće ponude. Opet, ovo ja naš najveći i realan posao, svi ti bonusi koje može dobiti su jako realni, pa moramo biti zadovoljni.

Zoran Mamić kaže kako je i Olmo želio samo Leipzig...

- Dani je baš inzistirao na odlasku u Leipzig, on nikako nije želio ići u Italiju ili Englesku. Da smo čekali još dan ili dva, možda bi završio u Bayernu, ali Leipzig je bio njegova želja. I to treba respektirati. Kada je iz Barcelone dolazio u Dinamo, svi su rekli 'gledajte luđaka'. Sada opet svi možda misle 'gle luđaka, pa on ne želi u Bayern'. A možda on zna nešto što mi ne znamo, to je već pokazao dolaskom u Dinamo.

Nadgledaju li ga DORH i USKOK oko Olmova transfera?

- Teško mi je reći, sigurno vrebaju i prate. To je njihovo pravo, to njih morate pitati. Ne bojimo se toga, radimo onako kako moramo raditi. Sva dokumentacija koja bi eventualno bila tražena bit će im dostavljena - rekao je Zoran.

Njegov brat Zdravko (60), koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, iz svoje oaze u Međugorju stalno prati što se događa u Maksimirskoj 128.

- Ne mogu vam ni prepričati što Zdravko priča na temu Dinama, on stvarno treba ići na promatranje - nasmijao se Zoran i zaključio:

- To je nemoguće, pa mi se čujemo desetak puta na dan i pričamo samo o Dinamu, igračima, momčadi, uvjetima... Vjerujte, mi ne pričamo o sudskim procesima, jako malo i o našim obiteljima, sve se svodi samo na Dinamo, nevjerojatno. Ali sad je puno mirniji nego prijašnjih godina, s njime je sad puno lakše raditi i razgovarati.